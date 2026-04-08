Çinli Nio Firefly yenilendi, güçlendi ve fiyatı değişmedi

Yenilenen Firefly elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı batarya dahil yaklaşık 17.470 dolar olarak açıklandı. Markanın dikkat çeken batarya abonelik sistemi tercih edildiğinde ise fiyat 11.600 dolar seviyesine kadar düşüyor. Bu sistemde kullanıcılar aylık 58 dolar batarya kiralama ücreti ödüyor.
Tasarım tarafında “Maillard” adı verilen yeni renk seçeneği ve çift tonlu tampon detayı modele daha modern bir görünüm kazandırıyor. Ancak asıl yenilikler teknoloji ve performans tarafında karşımıza çıkıyor.
Güncellenen modelde akıllı sürüş sırasında görsel uyarı sağlayan mavi gösterge ışığı eklenirken, lastik basınç izleme sistemi ve geri viteste otomatik aşağı eğilen yan aynalar gibi kullanıcıların en çok talep ettiği özellikler artık standart hale geldi.
Güç artışından mevcut araçlar da yararlanacak
Yazılım tarafında sunulan Aster 1.4.0 güncellemesi, daha kişiselleştirilebilir bir kabin deneyimi sunarken araç içi eğlenceyi de artırıyor. Sistem artık Nintendo Switch ile ekran yansıtmayı destekliyor. Böylece araç içinde oyun deneyimi mümkün hale geliyor.
Sürüş destek sistemleri de geliştirilmiş durumda. Yeni eklenen “iz takip ederek geri gelme” özelliği, aracın son 100 metrelik rotasını kaydederek dar ve karmaşık alanlarda geri manevra yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca yanlışlıkla gaz verme durumlarını önleyen güvenlik sistemi de sürüş güvenliğini artırıyor.
Yenilenen Firefly, uygun fiyat, artan performans ve zenginleşen teknolojiyle özellikle şehir içi elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sizler Firefly'da bulunan batarya abonelik sisteminin Türkiye'de sunulmasını ister miydiniz?
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz