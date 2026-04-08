Çinli Nio Firefly yenilendi, güçlendi ve fiyatı değişmedi

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio çatısı altındaki Firefly markası, şehir içi kullanıcıları hedefleyen kompakt elektrikli araç modelini yeniledi. Güncellenen model, ekstra ücret olmadan daha fazla donanım sunarak rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Yenilenen Firefly elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı batarya dahil yaklaşık 17.470 dolar olarak açıklandı. Markanın dikkat çeken batarya abonelik sistemi tercih edildiğinde ise fiyat 11.600 dolar seviyesine kadar düşüyor. Bu sistemde kullanıcılar aylık 58 dolar batarya kiralama ücreti ödüyor.

Tasarım tarafında “Maillard” adı verilen yeni renk seçeneği ve çift tonlu tampon detayı modele daha modern bir görünüm kazandırıyor. Ancak asıl yenilikler teknoloji ve performans tarafında karşımıza çıkıyor.

Güncellenen modelde akıllı sürüş sırasında görsel uyarı sağlayan mavi gösterge ışığı eklenirken, lastik basınç izleme sistemi ve geri viteste otomatik aşağı eğilen yan aynalar gibi kullanıcıların en çok talep ettiği özellikler artık standart hale geldi.

Güç artışından mevcut araçlar da yararlanacak

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise önemli bir iyileştirme söz konusu. Elektrik motorunun gücü 105 kW’tan 120 kW’a yükseltildi. Bu sayede aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 7.9 saniyeye kadar düşürüldü. Üstelik mevcut Firefly kullanıcıları da bu güç artışından OTA güncellemesiyle faydalanabilecek.

Yazılım tarafında sunulan Aster 1.4.0 güncellemesi, daha kişiselleştirilebilir bir kabin deneyimi sunarken araç içi eğlenceyi de artırıyor. Sistem artık Nintendo Switch ile ekran yansıtmayı destekliyor. Böylece araç içinde oyun deneyimi mümkün hale geliyor.

Sürüş destek sistemleri de geliştirilmiş durumda. Yeni eklenen “iz takip ederek geri gelme” özelliği, aracın son 100 metrelik rotasını kaydederek dar ve karmaşık alanlarda geri manevra yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca yanlışlıkla gaz verme durumlarını önleyen güvenlik sistemi de sürüş güvenliğini artırıyor.

Yenilenen Firefly, uygun fiyat, artan performans ve zenginleşen teknolojiyle özellikle şehir içi elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sizler Firefly'da bulunan batarya abonelik sisteminin Türkiye'de sunulmasını ister miydiniz?

