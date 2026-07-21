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    Çinli otomobil üreticileri alarm veriyor: Kâr marjı sadece yüzde 1,5!

    Çin'de otomobil üreticilerinin kâr marjı adeta çakıldı. Açıklanan verilere göre üreticiler, yaklaşık 14 bin dolarlık (100 bin yuan) bir otomobilden yalnızca 210 dolar kâr edebiliyor.

    Çinli otomobil üreticilerinin kar marjı sadece yüzde 1,5! Tam Boyutta Gör
    Çin otomotiv sektöründe yıllardır süren yoğun fiyat rekabeti, araç üreticilerinin kârlılığını dip seviyelere çekti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre 2026 yılının ilk beş ayında araç üreticilerinin net kâr marjı sadece yüzde 1,5 oldu. Başka bir ifadeyle, 100 bin yuanlık bir otomobil satışından üreticinin elinde yaklaşık 1.500 yuan (yaklaşık 210 dolar) kalıyor.

    Gelir artıyor, kâr düşüyor

    Ocak-mayıs döneminde sektörün geliri yüzde 1,4 artışla 4,2 trilyon yuana (yaklaşık 620 milyar dolar) yükselirken toplam kâr yüzde 19,8 düşüşle 143,9 milyar yuana (yaklaşık 21 milyar dolar) geriledi. Böylece otomotiv üretim sanayisinin genel kâr marjı yüzde 3,4 olurken doğrudan araç üretimindeki marj yüzde 1,5 ile tarihi düşük seviyeye geriledi.

    CAAM, otomobil üreticilerinin elde ettiği kârın giderek batarya, çip ve akıllı teknoloji şirketlerine kaydığını belirtiyor. Buna karşılık ham madde fiyatlarındaki yükseliş üreticilerin maliyetlerini artırmayı sürdürüyor.

    Örneğin Li Auto'nun yeni L6 modelinde yalnızca batarya, bellek ve işlemci kaynaklı ek maliyet 14 bin yuanı aşmış durumda. Nio CEO'su William Li de ES8 modelinin üretim maliyetinin araç başına yaklaşık 20 bin yuan arttığını açıkladı. Lityum fiyatlarının geçen yıla göre ciddi yükseliş göstermesi ve batarya malzemelerine gelen zamlar da Çinli üreticilerin üstündeki baskıyı artırıyor. Buna karşın lityum ve batarya tedarikçileri güçlü kâr artışları açıklamaya devam ediyor.

    Fiyat savaşları etkisini kaybediyor

    CAAM'a göre fiyat indirimleri artık satışları anlamlı ölçüde artırmıyor. Yükselen maliyetler nedeniyle bazı üreticiler yeniden fiyat artırmaya başlıyor. Aktarılanlara göre sektör fiyat toparlanmasının henüz ilk aşamalarında bulunuyor.

    İç pazardaki zayıf talebe rağmen Çinli üreticiler ihracatta büyümeyi sürdürüyor. Haziran ayında araç ihracatı ilk kez aylık 1 milyon adedi aşarken toplam ihracat yıllık bazda yüzde 27 arttı. Özellikle hibrit modellerin Avrupa'daki başarısı Çinli markaların pazar payını genişletmeye devam ediyor. Bu büyümede Avrupa Birliği'nin 2024 tarifelerinden etkilenmeyen hibrit modeller önemli rol oynuyor. Çin iç pazarında ise en büyük 20 markadan yalnızca sekizi büyüme kaydetti. Bayi stok endeksi ise 57,2 seviyesinde bulunarak sektör için risk eşiği kabul edilen 50 puanın üzerinde kalmayı sürdürdü.

    Sektör üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur ise devlet teşviklerinin kademeli olarak kaldırılması. 2027 itibarıyla yeni enerjili araçlara yönelik bazı vergi avantajları sona erecek.

    Kaynakça https://eletric-vehicles.com/general/chinas-auto-manufacturing-margin-hits-record-low-of-1-5/ https://eu.36kr.com/en/p/3904570414942088
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