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    Çinli otomotiv devi GAC, Avrupa'daki üretim kapasitesini artırmayı planlıyor

    Çinli otomotiv devi GAC, Avrupa’da kalıcı olmak adına üretim kapasitesini artırıyor. Marka, 2030 yılına kadar Fransa pazarına 12 yeni elektrikli ve hibrit model sunmayı hedefliyor.

    Çinli otomotiv devi GAC Avrupa'daki üretim kapasitesini artıracak Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük devlet destekli otomotiv üreticilerinden GAC, Avrupa pazarındaki varlığını devasa yatırımlarla güçlendirmeye hazırlanıyor. İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Polonya ve Finlandiya gibi pazarlarda halihazırda yer alan şirket, Fransa pazarında vites artırarak 2030 yılına kadar bölgeye 12 yeni elektrikli ve hibrit model sunacağını açıkladı.

    Reuters'e konuşan GAC Fransa Genel Müdür Yardımcısı Cedric Lacour, Avrupa'da kalıcı bir güç olmanın tek yolunun yerel üretim kapasitesini artırmaktan geçtiğini vurguladı.

    Gümrük vergilerine karşı "yerel üretim" stratejisi

    GAC, halihazırda Avusturya’daki ünlü Magna Steyr tesisinde Aion V (SUV) ve Aion UT (hatchback) modellerinin montajını (parçaların Çin'den gelip nihai montajın Avrupa'da yapılması) gerçekleştiriyor. Tıpkı bir diğer Çinli üretici Xpeng gibi Magna Steyr'in uzmanlığından yararlanan GAC, bu sayede Avrupa Birliği'nin Çin menşeili elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerinin etrafından dolaşmayı başarıyor.

    Ancak şirket bu montaj hattıyla sınırlı kalmak istemiyor. Lacour; Magna Steyr ile olan iş birliğini büyütmek veya diğer yatırımcılarla birlikte tamamen yeni ve kapsamlı bir Avrupa üretim tesisi kurmak için görüşmeler yaptıklarını doğruladı.

    2030'a kadar 12 yeni model ve 200 bayi

    Fransa’da elektrikli Aion UT ve Aion V modellerinin lansmanını gerçekleştiren marka, bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. GAC’ın stratejik hedefleri oldukça iddialı:

    • 2030 yılına kadar tamamen elektrikli ve hibrit aktarma organlarına sahip 12 yeni model Avrupa yollarına çıkacak.
    • Fransa genelinde önümüzdeki dört yıl içinde 200 bayi açılacak. Sadece bu yıl bitmeden 50 bayinin faaliyete geçmesi planlanıyor.
    • Tasarım ve mühendislik ayağını Milano’daki Avrupa Ar-Ge merkeziyle besleyen marka, bu yılın ilk yarısında küresel ihracatını %35,69 artırarak 346 bin adede çıkardı.
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