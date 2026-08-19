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    Çinli özel şirket tarih yazdı: Fırlatılan roket dikey iniş gerçekleştirdi

    Çinli özel uzay şirketi LandSpace, Zhuque-3 roketinin ilk aşamasını ikinci uçuşunda başarıyla karaya indirdi. Görev, Çin'de özel bir şirketin gerçekleştirdiği ilk başarılı roket inişi oldu.

    Çinli özel şirket tarih yazdı: Fırlatılan roket geri döndü Tam Boyutta Gör
    Çin'in özel uzay şirketi LandSpace, Zhuque-3 roketinin ilk aşamasını yörünge görevinin ardından başarıyla Dünya'ya indirdi. Böylece Çin'de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk yörünge sınıfı roket inişi ve karaya yapılan ilk başarılı güçlendirici inişi gerçekleşti.

    Çin'in özel uzay şirketi LandSpace, Zhuque-3 roketinin ilk aşamasını yörünge görevinin ardından başarıyla Dünya'ya indirdi. Böylece Çin'de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk yörünge sınıfı roket inişi ve karaya yapılan ilk başarılı güçlendirici inişi gerçekleşti.

    Zhuque-3 ikinci uçuşunda başardı

    LandSpace tarafından geliştirilen Zhuque-3, 18 Ağustos'ta Çin'in kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı. Bu görev aynı zamanda roketin ikinci göreviydi. Roketin ilk uçuşu 2 Aralık 2025'te gerçekleşmişti. İlk görevde üst kademe planlandığı şekilde yörüngeye ulaşmış olsa da ilk kademeyi geri getirme girişimi başarısız olmuş ve patlamıştı.

    Bu denemede ise ilk kademe planlandığı şekilde ayrılan bölgeye dikey iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından bölgeye robotik itfaiye araçları gönderilerek roketin durumu kontrol edildi.

    LandSpace, görevin Çin'de yörünge sınıfı bir fırlatma aracının ilk kademesinin iniş ayakları kullanılarak başarıyla kurtarıldığı ilk operasyon olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca bunun Çin'in karada gerçekleştirilen ilk başarılı güçlendirici kurtarma operasyonu olduğunu belirtti.

    Zhuque-3, Falcon 9'a benziyor

    [twitter= https://x.com/ohgkg/status/2089880928294474065]

    Zhuque-3, tasarım yaklaşımı açısından SpaceX'in Falcon 9 roketine oldukça benziyor. Her iki sistemde de yeniden kullanılabilir bir ilk kademe ve tek kullanımlık bir üst kademe bulunuyor. Falcon 9 ilk başarılı inişini 2015'te gerçekleştirdi ve bugüne kadar 600'den fazla başarılı iniş yaptı.

    Boyut açısından da iki roket birbirine yakın. Falcon 9 yaklaşık 70 metre, Zhuque-3 ise yaklaşık 66 metre uzunluğunda.

    Çinli özel şirket tarih yazdı: Fırlatılan roket geri döndü Tam Boyutta Gör
    Roketlerin alçak Dünya yörüngesine taşıyabildiği yük miktarı da benzer seviyede. Zhuque-3, LEO'ya yaklaşık 18.300 kilogram yük taşıyabiliyor. Falcon 9'un kapasitesi ise yaklaşık 22.800 kilogram seviyesinde.

    Bununla birlikte iki roket farklı yakıt sistemleri kullanıyor. Falcon 9, sıvı oksijen (LOX) ve roket sınıfı kerosen kullanırken Zhuque-3'te sıvı oksijen ile sıvı metan tercih ediliyor. LOX ve metan kombinasyonu, SpaceX'in Ay ve Mars başta olmak üzere uzun vadeli uzay görevleri için geliştirdiği tamamen yeniden kullanılabilir Starship sisteminde de kullanılıyor.

    Uydu da yörüngeye gönderildi

    Çinli özel şirket tarih yazdı: Fırlatılan roket geri döndü Tam Boyutta Gör
    Tarihi başarılı iniş haricinde Zhuque-3, ikinci uçuşunda Hongqing Technology tarafından geliştirilen Honghu 03 uydusunu da planlanan yörüngeye yerleştirdi.

    Böylece LandSpace, ilk uçuşunda yaşanan iniş başarısızlığının ardından hem yörüngeye yük taşıma hem de ilk kademeyi geri getirme hedeflerini aynı görevde gerçekleştirmiş oldu.

    Çin, yeniden kullanılabilir roket teknolojisini çözdü

    Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi şu sıralar Çin’in özellikle üzerinde durduğu bir alan. Özel şirketlerin haricinde Çin'in devlete ait uzay kuruluşu CASC de benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor. Kuruluşun Long March 10 ailesinde mürettebat taşıyacak Long March 10A varyantının yanı sıra yeniden kullanılabilir ilk kademeye sahip olması planlanan Long March 12A ve Long March 12B roketleri bulunuyor.

    Çin, 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Long March 10B fırlatmasında, roketin ilk aşama güçlendiricisini deniz üzerindeki bir platformda yer alan dev kablo ve ağ sistemi yardımıyla havada yakalayarak tarihi bir ilke de imza attı.

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