Çinli Range Rover "XPeng GX" resmen kapışılıyor: 12 saatte 24.863 sipariş

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi XPeng'in lüks segmente hitap eden GX adlı SUV modelini daha önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk. Tasarım olarak Range Rover Sport'un adeta bir kopyası olarak nitelendirilen araç kendi pazarında rekor bir başlangıc yaptı. Piyasaya sürülmesinin ardından geçen ilk 12 saat içinde 24.863 sipariş aldı.

Tam Boyutta Gör XPeng GX giriş kısmında da bahsettiğimiz üzere dış görünüşünden iç mekan detaylarına kadar İngiliz lüks SUV ikonu Range Rover Sport ile büyük benzerlikler taşıyor. Aracın genel silüeti, far tasarımı, gizli kapı kolları ve hatta tamponları Range Rover'ın tasarım dilini neredeyse birebir yansıtıyor. Bu benzerlik sadece dış görünümle sınırlı değil. Kokpit yapısı ve bilgi-eğlence sisteminin yerleşimi bile Range Rover modellerini hatırlatacak bir karakterde.

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Teknik özellikler ve menzil

Görsel benzerlik seviyesi yüksek olsa da kaputun alındaki durum oldukça farklı. Xpeng GX hem saf elektrikli (BEV) hem de menzil uzatıcılı (EREV) güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyonu CLTC döngüsüne göre 750 km'ye kadar menzil sunarken, EREV versiyonunda bu değer 1.585 km'ye kadar çıkıyor. Gelelim güç verilerine.

Tam Boyutta Gör XPeng GX, 367 ile 585 beygir gücü arasında değişen motor seçeneklerine sahip. Batarya kapasitelerini ise 63.3 kWh (EREV), 91.9 kWh ve 110 kWh (BEV) olarak sıralayabiliriz. 20 Mayıs'ta resmi olarak üretime giren araç 36.000 euro'dan başlayan rekabetçi fiyatıyla sadece Çin'de değil uluslararası alanda da ilgi görüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden 1.000'den fazla resmi satın alma talebi gelmiş. Ancak fikri mülkiyet hakları ve tasarım benzerliğiyle ilgili bariz yasal engeller nedeniyle bu modelin Avrupa pazarına girmesi beklenmiyor.

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Çinli Range Rover "XPeng GX" kapışılıyor:12 saatte 24.863 sipariş

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