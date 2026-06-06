Çinli Range Rover "XPeng GX" resmen kapışılıyor: 12 saatte 24.863 sipariş

Teknik özellikler ve menzil
Görsel benzerlik seviyesi yüksek olsa da kaputun alındaki durum oldukça farklı. Xpeng GX hem saf elektrikli (BEV) hem de menzil uzatıcılı (EREV) güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyonu CLTC döngüsüne göre 750 km'ye kadar menzil sunarken, EREV versiyonunda bu değer 1.585 km'ye kadar çıkıyor. Gelelim güç verilerine.
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Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.