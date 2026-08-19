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    Çinli ikonik robot şirketi Unitree halka arz oldu, hisseler uçuşa geçti

    Çinli robot şirketi Unitree, borsada işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri ilk işlem gününde yüzde 542 yükselirken halka arzdan 905 milyon dolar kaynak sağlandı.

    Çinli robot şirketi Unitree halka arz oldu, hisseler uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli ünlü robotik şirketi Unitree Robotics, Şanghay Borsası’ndaki ilk işlem gününde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şirketin hisseleri gün içinde yüzde 630’a yaklaşan yükseliş kaydederken günü 845 yuan seviyesinden kapattı. Böylece hisseler halka arz fiyatına göre yüzde 542 değer kazandı.

    905 milyon dolar topladı

    İnsansı ve dört ayaklı robotlarıyla tanınan Unitree Robotics, halka arz kapsamında yaklaşık 6,1 milyar yuan (905 milyon dolar) kaynak sağladı. Şirketin hisseleri Şanghay’daki STAR Market’te işlem görmeye başladı.

    Unitree’nin ürün gamında iki ayaklı insansı robotların yanı sıra tehlike tespiti gibi görevlerde kullanılabilen dört ayaklı robotlar da bulunuyor. İnsansı modeller, yürüme ve nesneleri kavrama gibi yeteneklerin yanında hassas el hareketleri gerçekleştirebiliyor.

    Halka arz öncesinde şirketin yatırımcıları arasında Çinli teknoloji devi Tencent de yer alıyordu. Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek de Unitree’nin halka arzına yaklaşık 140,8 milyon yuan yatırım yaptı.

    Yeni insansı robotu Superman dikkat çekti

    Çinli robot şirketi Unitree halka arz oldu, hisseler uçuşa geçti Tam Boyutta Gör
    Unitree, borsadaki işlem başlangıcından yalnızca iki gün önce yeni insansı robotu Superman’i tanıttı. Şirketin açıklamasına göre robot, bulunduğu yerden 2 metre yükseğe sıçrayabiliyor ve saniyede 12,66 (45,6 km/s) metreye varan hızlarda koşabiliyor.

    Bu hız, 2009 yılında 100 metre dünya rekorunu kırdığı yarışta Usain Bolt'un ulaştığı yaklaşık 12,2 m/s'lik ölçülen en yüksek hızın üzerinde bulunuyor.

    Öte yandan Çin’in insansı robot pazarı hızla büyüyor. Morgan Stanley, haziran ayında Çin’in insansı robot sevkiyatlarına ilişkin tahminini önemli ölçüde yükseltti. Banka, ülkede bu yıl 50 bin insansı robot sevk edileceğini öngörüyor. Önceki tahmin 28 bin seviyesindeydi. Morgan Stanley ayrıca Çin’deki insansı robot pazarının 2026’da 2 milyar dolardan 2030’da 15 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

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