Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi: Bugatti Chiron'a benziyor

Avrupa'da fabrika kurma planı
Firmanın kurucusu Yu Hao şimdilik sadece sosyal medyada aracın render görsellerini paylaşmakla yetindi. Otomobilin iç mekanında ise Bugatti'den farklı bir yaklaşım var. Dreame, iç dizaynda kendi modern dokunuşlarını eklemiş. Geleneksel gösterge paneli yerine, direksiyonun sağ tarafına büyük bir dijital ekran yerleştirilmiş. Ek olarak Bugatti'nin kıvrımlı çizgilerinden ziyade daha köşeli tasarım hatlarının tercih edildiği görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...