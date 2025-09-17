Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi: Bugatti Chiron'a benziyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Bir başka Çinli firma daha otomotiv sektörüne girmeye hazırlanıyor. Özellikle robot süpürgeleri ile tanıdığımız Dreame Technology, 2027'de üretime girmesi planlanan ilk elektrikli otomobilinin render görsellerini paylaştı. Ultra lüks araç, Bugatti'den ilham alan tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Dreame EV, 2026 yılının Ocak ayında ABD'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) ilk kez sergilenecek. Giriş kısmından da belirttiğimiz üzere otomobil tasarım olarak Bugatti kopyası gibi. Özellikle de efsanevi Chiron modelini hatırlatıyor. Şirket tarafında ise bu benzerliği gizleme durumu yok. Yani Çinli üretici, bu benzerliği saklamıyor; aksine öne çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör

Avrupa'da fabrika kurma planı

Firmanın kurucusu Yu Hao şimdilik sadece sosyal medyada aracın render görsellerini paylaşmakla yetindi. Otomobilin iç mekanında ise Bugatti'den farklı bir yaklaşım var. Dreame, iç dizaynda kendi modern dokunuşlarını eklemiş. Geleneksel gösterge paneli yerine, direksiyonun sağ tarafına büyük bir dijital ekran yerleştirilmiş. Ek olarak Bugatti'nin kıvrımlı çizgilerinden ziyade daha köşeli tasarım hatlarının tercih edildiği görülüyor.

Şirket, aracın teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı. Dreame'nin planları yalnızca tasarımla sınırlı değil. Çinli firma Avrupa'da üretim yapmak için özellikle Berlin yakınlarında bir yer arıyor. Dreame'nin hedefi Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'sine yakın bir lokasyonda fabrika kurarak bu bölgede güçlü bir rakip olmak.

