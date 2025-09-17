Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi: Bugatti Chiron'a benziyor

    Çinli robot süpürge üreticisi Dreame Technology, otomotiv sektörüne girmeye hazırlanıyor. Firma, 2027'de üretime başlamayı planladığı ilk elektrikli otomobilinin render görsellerini paylaştı.

    Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Bir başka Çinli firma daha otomotiv sektörüne girmeye hazırlanıyor. Özellikle robot süpürgeleri ile tanıdığımız Dreame Technology, 2027'de üretime girmesi planlanan ilk elektrikli otomobilinin render görsellerini paylaştı. Ultra lüks araç, Bugatti'den ilham alan tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
    Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Dreame EV, 2026 yılının Ocak ayında ABD'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) ilk kez sergilenecek. Giriş kısmından da belirttiğimiz üzere otomobil tasarım olarak Bugatti kopyası gibi. Özellikle de efsanevi Chiron modelini hatırlatıyor. Şirket tarafında ise bu benzerliği gizleme durumu yok. Yani Çinli üretici, bu benzerliği saklamıyor; aksine öne çıkarıyor.

    Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Avrupa'da fabrika kurma planı

    Firmanın kurucusu Yu Hao şimdilik sadece sosyal medyada aracın render görsellerini paylaşmakla yetindi. Otomobilin iç mekanında ise Bugatti'den farklı bir yaklaşım var. Dreame, iç dizaynda kendi modern dokunuşlarını eklemiş. Geleneksel gösterge paneli yerine, direksiyonun sağ tarafına büyük bir dijital ekran yerleştirilmiş. Ek olarak Bugatti'nin kıvrımlı çizgilerinden ziyade daha köşeli tasarım hatlarının tercih edildiği görülüyor.

    Çinli robot süpürge üreticisi ilk otomobilini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Şirket, aracın teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı. Dreame'nin planları yalnızca tasarımla sınırlı değil. Çinli firma Avrupa'da üretim yapmak için özellikle Berlin yakınlarında bir yer arıyor. Dreame'nin hedefi Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'sine yakın bir lokasyonda fabrika kurarak bu bölgede güçlü bir rakip olmak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 kablolu avize 2 kabloya nasıl bağlanir antifriz kaç derecede kaynar şükela nedir telefon görüşmesi için bluetooth kulaklık tavsiyesi kredi ara ödeme mantıklımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum