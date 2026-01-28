Giriş
    Çinli şirket uzaya insansı robot göndermeyi hedefliyor

    Çinli Engine AI, PM01 adlı insansı robotu uzaya göndermek için harekete geçti. Proje, dünyanın ilk robot astronotunun riskli uzay görevlerinde kullanılmasını hedefliyor.

    Çinli şirket uzaya insansı robot göndermeyi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli robotik şirketi Engine AI, insan benzeri bir robotu uzaya göndermeyi hedefleyen iddialı bir projeyi kamuoyuna duyurdu. Şirket, bu adımla birlikte dünyanın ilk “robot astronotunu” uzay görevlerine dahil etmeyi amaçlıyor. Engine AI, proje kapsamında ticari uzay şirketi Beijing merkezli Interstellor ile stratejik bir ortaklığa imza atarak İnsansı Robot Astronot Keşif Programı’nı resmen başlattı.

    PM01 uzay görevleri için hazırlanıyor

    Programın merkezinde PM01 adlı robot bulunuyor. Genel amaçlı yapay zeka destekli olan robot, yüksek hassasiyetli çevresel sensörler, çok hızlı hareket tepkisi ve otonom karar alma yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şirket, bu özelliklerin PM01’i zorlu uzay görevleri için uygun hale getirdiğini belirtiyor.

    Engine AI, uzayın robotlar için Dünya’daki uygulamalardan çok daha yüksek teknik gereksinimler barındırdığını vurguluyor. Vakum ortamı, mikro yerçekimi, aşırı sıcaklık değişimleri ve yoğun radyasyon gibi koşulların mevcut robotik sistemlerin sınırlarını zorladığı ifade ediliyor. Bu nedenle Engine AI ve Interstellor, PM01’in dayanıklılığını, çevresel uyum yeteneğini ve görev güvenilirliğini artırmaya odaklanacak. Uzun vadede hedef, PM01’in karmaşık uzay görevlerini insan müdahalesi olmadan bağımsız şekilde yerine getirebilmesi.

    Engine AI’ye göre PM01 gibi insansı robotlar, bazı uzay görevlerinde insanlardan daha avantajlı olabilir. Fizyolojik sınırlamalardan etkilenmemeleri, bu robotları özellikle yüksek riskli görevler için ideal hale getiriyor. Şirket, PM01’in uzay istasyonlarının dış bakım çalışmalarında, tehlikeli bölgelerin keşfinde ve uzun süreli izleme operasyonlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Bu sayede astronotların maruz kalacağı risklerin önemli ölçüde azaltılabileceği ifade ediliyor. Her iki şirket de, PM01’i dünyanın ilk insansı robot astronotu konumuna taşımak için kritik teknik engelleri birlikte aşmayı hedefliyor.

    PM01’in teknik özellikleri

    Çinli şirket uzaya insansı robot göndermeyi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Engine AI, PM01’i yalnızca uzay hedefleriyle sınırlı tutmuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl PM01’in hafif, yüksek hareket kabiliyetine sahip ve tamamen açık bir ticari sürümünü piyasaya sürdü. PM01 JD Joy Inside adıyla satışa çıkan bu model, JD.com üzerinden yaklaşık 27 bin dolar fiyat etiketiyle sunuldu. Model, JD’nin Joy Inside yapay zeka sistemiyle entegre çalışarak daha akıcı sohbetler, koordineli davranışlar, rol özelleştirme, kişilik geliştirme ve kişiselleştirilebilir ses profilleri sunuyor.

    Araştırmacılar için tasarlanan PM01, insan benzeri hareket kabiliyeti ile gelişmiş robotik zekayı bir araya getiriyor. Robot, yüksek etkileşimli bir çekirdek ekrana, insan hareketlerini taklit eden biyomimetik bir yapıya ve 320 dereceye kadar dönebilen özgün bir bel tasarımına sahip.

    PM01, Engine AI’nin tam boy amiral gemisi insansı robotu SE01’e kıyasla daha kompakt bir yapı sunuyor. 138 cm boyunda ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olan robot, SE01’den 27 santimetre daha kısa ve 8 kilogram daha hafif. Paylaşılan tanıtım görüntülerinde, PM01’in Intel RealSense derinlik kamerası sayesinde gelişmiş görsel algılama ve doğru mekansal farkındalık yeteneklerine sahip olduğu görülüyor

    Robotun donanım tarafında ise çift çipli bir mimari bulunuyor. Nvidia Jetson Orin modülü ile Intel N97 işlemcinin birlikte kullanıldığı sistem, karmaşık algılama, hareket kontrolü ve gerçek zamanlı yüksek işlem gücü gerektiren görevler için yeterli performansı sağlıyor.

    Bu arada Interstellor ise CYZ1 adlı aracını 2028 gibi erken bir tarihte fırlatmayı ve yolculara 100 kilometre irtifada kısa süreli sıfır yerçekimi deneyimi sunmayı hedefliyor. Ardından CYZ2 misyonunun ise yaklaşık 2032’de devreye alınması planlanıyor. Bu görevle birlikte 400 kilometre yörünge irtifasına ulaşılması ve gerçek anlamda yörüngesel uzay turizminin mümkün hale gelmesi amaçlanıyor.

