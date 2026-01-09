Giriş
    Çinli şirketler insansı robot pazarını domine etti: Pazar hızla büyüyor

    Küresel insansı robot pazarı 2025’te belirgin bir büyüme dönemine girdi. Yıl boyunca dünya genelinde yaklaşık 13.000 adet sevkiyat yapıldı. Çinli şirketler pazarın büyük bölümünü kontrol ediyor.

    Çinli şirketler insansı robot pazarını domine etti Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Omdia'nın yeni sektör değerlendirmesine göre, küresel insansı robot pazarı 2025’te belirgin bir büyüme dönemine girdi. Yıl boyunca dünya genelinde yaklaşık 13.000 adet sevkiyat yapıldı; bu da talebin araştırma laboratuvarları ve pilot projelerin ötesine geçerek ticari alanlara yayıldığını gösteriyor. Omdia, önümüzdeki on yılda bu ivmenin ciddi biçimde artacağını ve robotların yetenekleri gelişip maliyetleri düştükçe yıllık sevkiyatların 2035’te 2,6 milyon adede ulaşacağını öngörüyor.

    Çinli AGIBOT %39 ile pazar lideri

    Çinli şirketler insansı robot pazarını domine etti Tam Boyutta Gör
    Çinli şirketler insansı robot pazarını domine etti. 2025’te üreticiler arasında öne çıkan şirket AGIBOT oldu. Firma, yıl içinde 5.100’ün üzerinde insansı robot sevk ederek küresel pazarın yaklaşık %39’unu elde etti. Bu performans, AGIBOT’u sevkiyat hacmi ve pazar payı açısından Unitree, UBTech ve diğer yeni nesil robotik girişimlerinin önüne taşıdı. Pazar payı tahminlerine göre Unitree yaklaşık %32 ile ikinci sırada yer alırken, kalan pay UBTech, Leju Robotics, EngineAI ve benzeri şirketler arasında dağılıyor. 

    AGIBOT'un ürün yelpazesi, tam boyutlu insansı robotlardan, daha küçük yarı boyutlu modellere ve tekerlekli, akıllı robotlara kadar uzanıyor. Bu çözümler halihazırda konaklama sektörü, endüstriyel üretim, lojistik, güvenlik devriyeleri ve yapay zeka eğitimi için veri toplama gibi pratik alanlarda kullanılıyor. Eğitim ve bilimsel araştırma da giderek önem kazanan kullanım alanları arasında.

    Omdia’nın genel amaçlı insansı robotlara yönelik teknik değerlendirmesinde AGIBOT; hareket kabiliyeti, manipülasyon, yapay zeka öğrenme yetkinliği ve ölçeklenebilirlik gibi temel başlıklarda yüksek notlar aldı. Bu sonuçlara dayanarak Omdia, AGIBOT’u Unitree ve Tesla ile birlikte daha uyarlanabilir ve genel amaçlı robot zekası geliştirmeye odaklanan küresel birinci ligde konumlandırıyor.

