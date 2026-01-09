Çinli şirketler insansı robot pazarını domine etti: Pazar hızla büyüyor

AGIBOT'un ürün yelpazesi, tam boyutlu insansı robotlardan, daha küçük yarı boyutlu modellere ve tekerlekli, akıllı robotlara kadar uzanıyor. Bu çözümler halihazırda konaklama sektörü, endüstriyel üretim, lojistik, güvenlik devriyeleri ve yapay zeka eğitimi için veri toplama gibi pratik alanlarda kullanılıyor. Eğitim ve bilimsel araştırma da giderek önem kazanan kullanım alanları arasında.
Omdia’nın genel amaçlı insansı robotlara yönelik teknik değerlendirmesinde AGIBOT; hareket kabiliyeti, manipülasyon, yapay zeka öğrenme yetkinliği ve ölçeklenebilirlik gibi temel başlıklarda yüksek notlar aldı. Bu sonuçlara dayanarak Omdia, AGIBOT’u Unitree ve Tesla ile birlikte daha uyarlanabilir ve genel amaçlı robot zekası geliştirmeye odaklanan küresel birinci ligde konumlandırıyor.