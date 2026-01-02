Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli şirketler, Nvidia'nın H200 yongalarına yoğun ilgi gösteriyor: Üretim arttırılacak

    Nvidia, Çinli teknoloji şirketlerinin 2026 yılı için 2 milyondan fazla adet H200 yapay zeka yaongası siparişi vermesinin ardından, üretimi arttırmak için TSMC'nin kapısını çaldı.

    Çinli şirketler Nvidia'nın H200 yongalarına yoğun ilgi gösteriyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Çinli teknoloji şirketlerinden 2026 yılı için 2 milyon adedin üzerinde sipariş gelmesi üzerine, H200 yapay zeka çiplerinin üretimini artırmak amacıyla TSMC ile temasa geçti. Bu talep, Nvidia’nın şu an elinde bulunan yaklaşık 700 bin adetlik stokun çok üzerinde.

    TSMC’nin H200 üretim kapasitesini 2026’nın ikinci çeyreğinde genişletmeye başlaması bekleniyor. Ancak bu plan, Çin hükümetinin çip ithalatına onay verip vermeyeceğine bağlı. Trump yönetimi, bu ay H200’lerin Çin’e ihracatına izin vermiş olsa da, satış gelirlerinin yüzde 25’inin paylaşılması şartını getirdi. Buna karşın Çinli düzenleyici kurumlar, gelişmiş yabancı çiplere erişimin ülkenin yerli yarı iletken geliştirme çabalarını sekteye uğratabileceği endişesiyle henüz alımlara onay vermedi.

    Talebin büyük kısmı, H200’ü halihazırda erişebildikleri çözümlere kıyasla önemli bir sıçrama olarak gören Çin’in önde gelen internet devlerinden geliyor. TSMC’nin 4 nm üretim süreciyle üretilen ve Nvidia’nın Hopper mimarisine dayanan H200, Çin pazarı için özel olarak geliştirilen daha sınırlı H20 modeline göre yaklaşık altı kat daha yüksek performans sunuyor.

    Çinli şirketler Nvidia'nın H200 yongalarına yoğun ilgi gösteriyor Tam Boyutta Gör

    Nvidia, H200 için birim fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olarak belirlemiş durumda. Nihai rakamlar ise sipariş miktarına göre değişiyor. TikTok’un çatı şirketi ByteDance, H200’lerin Çin’de satışa sunulması halinde 2026’da Nvidia yapay zeka çiplerine yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14,3 milyar dolar) harcamayı planlıyor. Bu rakam, 2025’teki tahmini 85 milyar yuanlık harcamanın üzerinde.

    Talep artışı, Nvidia’nın üretim önceliğini yeni nesil Blackwell çiplerine vermesi ve Rubin serisini hazırlaması nedeniyle H200 için sınırlı kapasite bulunmasıyla aynı döneme denk geliyor. Şirket, Çin’den gelen ilk siparişleri mevcut stoklardan karşılamayı ve ilk sevkiyatların Şubat ortasındaki Ay Yeni Yılı tatilinden önce ulaşmasını hedefliyor.

    Öte yandan Çinli yetkililer, H200 sevkiyatlarına izin verilip verilmeyeceğini değerlendirmek üzere toplantılar yaptı. Masadaki seçeneklerden biri, her H200 alımının belirli oranda yerli üretim çiple birlikte yapılmasını şart koşmak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ders çalışma salonu açmak için gerekli belgeler belediyeden bahçe toprağı nasıl alınır direksiyon kutusu tamiri dsg şanzıman kronik sorunları rehinli araç nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum