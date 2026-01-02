Çinli şirketler, Nvidia'nın H200 yongalarına yoğun ilgi gösteriyor: Üretim arttırılacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Çinli teknoloji şirketlerinden 2026 yılı için 2 milyon adedin üzerinde sipariş gelmesi üzerine, H200 yapay zeka çiplerinin üretimini artırmak amacıyla TSMC ile temasa geçti. Bu talep, Nvidia’nın şu an elinde bulunan yaklaşık 700 bin adetlik stokun çok üzerinde.

TSMC’nin H200 üretim kapasitesini 2026’nın ikinci çeyreğinde genişletmeye başlaması bekleniyor. Ancak bu plan, Çin hükümetinin çip ithalatına onay verip vermeyeceğine bağlı. Trump yönetimi, bu ay H200’lerin Çin’e ihracatına izin vermiş olsa da, satış gelirlerinin yüzde 25’inin paylaşılması şartını getirdi. Buna karşın Çinli düzenleyici kurumlar, gelişmiş yabancı çiplere erişimin ülkenin yerli yarı iletken geliştirme çabalarını sekteye uğratabileceği endişesiyle henüz alımlara onay vermedi.

Talebin büyük kısmı, H200’ü halihazırda erişebildikleri çözümlere kıyasla önemli bir sıçrama olarak gören Çin’in önde gelen internet devlerinden geliyor. TSMC’nin 4 nm üretim süreciyle üretilen ve Nvidia’nın Hopper mimarisine dayanan H200, Çin pazarı için özel olarak geliştirilen daha sınırlı H20 modeline göre yaklaşık altı kat daha yüksek performans sunuyor.

Nvidia, H200 için birim fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olarak belirlemiş durumda. Nihai rakamlar ise sipariş miktarına göre değişiyor. TikTok’un çatı şirketi ByteDance, H200’lerin Çin’de satışa sunulması halinde 2026’da Nvidia yapay zeka çiplerine yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14,3 milyar dolar) harcamayı planlıyor. Bu rakam, 2025’teki tahmini 85 milyar yuanlık harcamanın üzerinde.

Talep artışı, Nvidia’nın üretim önceliğini yeni nesil Blackwell çiplerine vermesi ve Rubin serisini hazırlaması nedeniyle H200 için sınırlı kapasite bulunmasıyla aynı döneme denk geliyor. Şirket, Çin’den gelen ilk siparişleri mevcut stoklardan karşılamayı ve ilk sevkiyatların Şubat ortasındaki Ay Yeni Yılı tatilinden önce ulaşmasını hedefliyor.

Öte yandan Çinli yetkililer, H200 sevkiyatlarına izin verilip verilmeyeceğini değerlendirmek üzere toplantılar yaptı. Masadaki seçeneklerden biri, her H200 alımının belirli oranda yerli üretim çiple birlikte yapılmasını şart koşmak.

