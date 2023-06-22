Çinli elektrikli SUV Voyah Free Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Marcar ile yaptığımız görüşmede Voyah Free için sipariş alımına başlandığını ve araç teslimatları için 45-60 gün gibi bir süre bandının bulunduğunu öğrendik. Lüks elektrikli SUV, Türkiye'de iki farklı paketle satılacak. Bu paketlerde motor ve batarya gibi teknik ayrıntılarda bir farklılık yok. Sadece Akıllı kısılabilir panoramik sanal perde ve Dynaudio Premium ses sistemi gibi bazı donanım farklılıkları mevcut.
Voyah Free'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 4,5 milyon TL'ye yakın. Bu fiyatlandırmada otomobilin sahip olduğu özelliklerin yanı sıra 360 kW (489 HP) toplam güç ile üst vergi diliminde olmasının da payı büyük. Üstelik getirilen son düzenleme ile Çin'den ithal edilen %100 elektrikli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi uygulandığını da unutmamak gerek.
Teknik özellikler
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Voyah Free, toplam 360 kW güç ve 720 Nm tork sunan iki elektrik motorundan güç alıyor. Motorların her biri ön ve arka aksa entegre edildiği için araçta akıllı dört çeker sistem mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlayan SUV'un son hızı da 200 km/s ile sınırlı tutulmuş. Araçta bulunan Eco, Comfort, Performance, Outing, Snow ve Individual modları sayesinde sürüş deneyimi farklı koşullara göre ayarlanabiliyor.
106 kWsa kapasiteli ternary (üçlü) lityum bataryadan güç alan elektrikli SUV, WLTP'ye göre 500 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 20-80 arası dolumu 45 dakika sürüyor. Enerji tüketimi ise şehir içi kullanımda 15,5 kWsa, birleşik tüketimde ise 20,2 kWsa olarak açıklanmış durumda.
İç mekan ve teknolojiler
Türkiye'de satılacak versiyonlardaki standart güvenlik donanımları ise şöyle: otomatik acil durum freni, önden çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece surround kameralar, otomatik park asistanı, gece görüş sistemi, hız sınırlayıcılı trafik asistanı, trafik sıkışıklığı asistanı, şeritten ayrılma uyarısı, arka trafik uyarısı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, şerit merkezleme sistemi. Bu özellikler ile Voyah Free, seviye 2+ olarak adlandırılan yarı otonom sürüş özelliği sunabiliyor. Son olarak Voyah Free'nin Çin'de geçerli olan C-NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız aldığını belirtelim.
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