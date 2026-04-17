Çinli Svolt, 80 kWh kapasiteli dünyanın en büyük hibrit araç bataryasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Great Wall Motor'un bir yan kuruluşu olan batarya üreticisi Svolt, Changzhou tesisinde yeni 80 kWh kapasiteli “Fortress 2.0” şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) batarya sisteminin seri üretimine başladı. Şirket, bu paketin şu anda üretimde olan en yüksek kapasiteli şarj edilebilir hibrit araç bataryası olduğunu iddia ediyor.

Yeni paket, kapasiteyi önceki 59 kWh'ten 80 kWh’e çıkarak yaklaşık %35,6’lık bir artış sağlıyor. Aynı zamanda sistem genelinde yaklaşık %6’lık bir verimlilik iyileştirmesi sunuyor. Svolt, bu ürünü özellikle büyük SUV’lar ve arazi odaklı hibrit araçlar için konumlandırıyor. Çünkü bu segmentte elektrikli sürüş menzili artık giriş seviyesi tamamen elektrikli araçlarla rekabet eden önemli bir kriter haline gelmiş durumda.

400 km'ye kadar elektrikli menzil

Svolt’un en dikkat çekici iddiası menzil tarafında. Şirkete göre Fortress 2.0, D segmenti plug-in hibrit araçlarda 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli sürüş imkanı sunabiliyor. Ayrıca 6C’ye kadar ulaşan hızlı şarj altyapısı sayesinde, ideal koşullarda 10 dakikalık şarjla 400 km’den fazla menzil elde etmek mümkün.

Elbette bu değerler araç entegrasyonu ve test şartlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel eğilim net: Çin’de PHEV sistemleri, özellikle büyük SUV’larda, kullanılabilir elektrikli menzil açısından giderek tamamen elektrikli araçlara yaklaşıyor.

Bir Çinli elektrikli otomobil daha Avrupa'da: İşte fiyatı 23 sa. önce eklendi

Yeni batarya paketi güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Fortress 2.0’ın güvenlik mimarisi; yapısal, termal ve elektriksel olmak üzere üç ana başlıkta ele alınıyor:

Yapısal dayanıklılık: Batarya paketinin titreşim direnci standartların 3 katı, yan darbe dayanımı 2 katı seviyesinde. 200 saat su altında sızdırmazlık sağlayabiliyor. Paket burulma direnci 30.000 Nm/Deg ile sektör standardının yaklaşık 3 katı. Alt kısım ise 1000 joule darbe dayanımına sahip.

Termal güvenlik: Üst kapakta 1000°C'ye dayanıklı yalıtım kaplaması bulunuyor ve bu sıcaklıkta yanma oluşmuyor. Termal kaçak durumunda sensörler anlık uyarı verebiliyor. Ayrıca nano seramik yalıtım malzemesi sayesinde batarya, 1000°C sıcaklıkta 30 dakika boyunca izolasyonunu koruyabiliyor. Sistem, zorlu sıkıştırma testlerinde de alev alma veya patlama göstermeden sertifikalandırılmış durumda.

Elektriksel güvenlik: Akıllı sigorta sistemi milisaniyeler içinde yüksek voltajı kesebiliyor. Sıvı soğutmalı BDU ünitesi, 4-6C hızlı şarj sırasında sıcaklık artışını %30 azaltıyor. Donanım ve yazılım tarafında ise yedekli yapı ve araç-bulut bağlantılı izleme sistemi kullanılıyor.

Sistemin, 2026’da düzenlenecek Beijing Auto Show 2026 kapsamında tanıtılacak yeni bir hibrit SUV modelinde ilk kez kullanılması bekleniyor.

