Çinli Svolt, yangının araç kabinine ulaşmasını engelleyen batarya paketini duyurdu

Çinli batarya üreticisi Svolt, “yangın ve elektrik ayrımı” sağlayabilen Dragon Armor 3.0 isimli batarya paketini duyurdu. Bu tasarımda bataryanın terminalleri (elektrik akımı) ile basınç tahliye kanalları (yangın) fiziksel olarak birbirinden ayrılıyor. Böylece termal kaçak durumunda ortaya çıkan alevler, yolcu kabinine zarar vermeden belirli bir yöne doğru kontrollü biçimde yönlendirilebiliyor.

Daha ayrıntılı olarak, pozitif terminal bataryanın bir tarafında yer alırken, alev ve basınç tahliye kanalı diğer tarafta konumlandırılıyor. Her iki yapı da kendine ait ayrı bir yol izliyor ve aralarında fiziksel bir izolasyon bulunuyor. Svolt’a göre termal kaçak sırasında oluşan alevler aşağı doğru yönlendiriliyor ve kesinlikle yolcu kabinine doğru ilerlemiyor.

Svolt ayrıca Dragon Armor 3.0’ın kare (prizmatik) hücrelerle CTC/CTB (Cell-to-Chassis / Cell-to-Body) entegrasyonunu, termal yönetim ayrımıyla birlikte destekleyen ilk batarya olduğunu belirtiyor. Yeni tasarım ile aynı hacimde %7 ila %10 oranında kapasite artışı elde edilmiş, hücre yüksekliği ise 5 mm yükseltilmiş. Hücrenin üst kısmı kuvvete dayanıklı olacak şekilde tasarlanırken, alt kısım basınç tahliyesine izin vermesinin yanında çarpmalara karşı da koruma sağlıyor.

Sıvı-katı hal teknolojisiyle birlikte Dragon Armor 3.0, hücrenin kendi kendine ısınma sıcaklığında 8°C artış, güvenlik tampon süresinde %10 artış, termal kaçak başlangıç sıcaklığında 5°C yükselme ve termal kaçak olasılığında %25 azalma sağlıyor.

Dragon Armor 3.0 yakında seri üretime girecek ve iki farklı batarya paketi seçeneği sunulacak: plug-in hibrit araçlar için 86 kWh ve tamamen elektrikli araçlar için 115 kWh. Özellikle 86 kWh’lik pakette batarya ömrü %10’dan fazla artırılmış ve saf elektrikli sürüş menzili 400 kilometrenin üzerine çıkarılmış.

Dragon Armor batarya sistemi ilk olarak 15 Aralık 2022’de Svolt tarafından tanıtılmıştı. Bu batarya, LFP kimyasında 800 km’ye kadar saf elektrikli menzil sunabiliyor ve NCM kimyasında 4C hızlı şarjı destekleyebiliyor.

