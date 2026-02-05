Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Svolt, yangının araç kabinine ulaşmasını engelleyen batarya paketini duyurdu

    Çinli batarya üreticisi Svolt, termal kaçak durumunda oluşan yangınları araç kabininden uzak tutan Dragon Armor 3.0 isimli batarya paketini duyurdu.               

    Çinli Svolt'tan yangının kabine ulaşmasını engelleyen batarya Tam Boyutta Gör

    Çinli batarya üreticisi Svolt, “yangın ve elektrik ayrımı” sağlayabilen Dragon Armor 3.0 isimli batarya paketini duyurdu. Bu tasarımda bataryanın terminalleri (elektrik akımı) ile basınç tahliye kanalları (yangın) fiziksel olarak birbirinden ayrılıyor. Böylece termal kaçak durumunda ortaya çıkan alevler, yolcu kabinine zarar vermeden belirli bir yöne doğru kontrollü biçimde yönlendirilebiliyor.

    Daha ayrıntılı olarak, pozitif terminal bataryanın bir tarafında yer alırken, alev ve basınç tahliye kanalı diğer tarafta konumlandırılıyor. Her iki yapı da kendine ait ayrı bir yol izliyor ve aralarında fiziksel bir izolasyon bulunuyor. Svolt’a göre termal kaçak sırasında oluşan alevler aşağı doğru yönlendiriliyor ve kesinlikle yolcu kabinine doğru ilerlemiyor.

    Svolt ayrıca Dragon Armor 3.0’ın kare (prizmatik) hücrelerle CTC/CTB (Cell-to-Chassis / Cell-to-Body) entegrasyonunu, termal yönetim ayrımıyla birlikte destekleyen ilk batarya olduğunu belirtiyor. Yeni tasarım ile aynı hacimde %7 ila %10 oranında kapasite artışı elde edilmiş, hücre yüksekliği ise 5 mm yükseltilmiş. Hücrenin üst kısmı kuvvete dayanıklı olacak şekilde tasarlanırken, alt kısım basınç tahliyesine izin vermesinin yanında çarpmalara karşı da koruma sağlıyor.

    Sıvı-katı hal teknolojisiyle birlikte Dragon Armor 3.0, hücrenin kendi kendine ısınma sıcaklığında 8°C artış, güvenlik tampon süresinde %10 artış, termal kaçak başlangıç sıcaklığında 5°C yükselme ve termal kaçak olasılığında %25 azalma sağlıyor.

    Dragon Armor 3.0 yakında seri üretime girecek ve iki farklı batarya paketi seçeneği sunulacak: plug-in hibrit araçlar için 86 kWh ve tamamen elektrikli araçlar için 115 kWh. Özellikle 86 kWh’lik pakette batarya ömrü %10’dan fazla artırılmış ve saf elektrikli sürüş menzili 400 kilometrenin üzerine çıkarılmış.

    Dragon Armor batarya sistemi ilk olarak 15 Aralık 2022’de Svolt tarafından tanıtılmıştı. Bu batarya, LFP kimyasında 800 km’ye kadar saf elektrikli menzil sunabiliyor ve NCM kimyasında 4C hızlı şarjı destekleyebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk onlyfans iphone virüs tarama apocalypto türkçe dublaj megane 1.5 dci yakıt tüketimi yorumları kan testinde testosteron hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum