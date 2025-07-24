Çinli Svolt, yarı katı hal bataryaların deneme üretimine başlıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya üreticisi SVOLT Energy, 2025’in dördüncü çeyreğinde 140 Ah kapasiteli ilk nesil yarı-katı hal bataryaların deneme üretimine başlayacağını açıkladı. Bataryalar, BMW’nin Mini markasına tedarik edilecek. Seri üretim ise 2027 yılı için planlanıyor. Şirket, ilerleyen dönemde enerji yoğunluğunu daha da artırmayı hedefliyor.

Yarı-katı hal bataryalar, tamamen sıvı elektrolit kullanan geleneksel lityum-iyon bataryalar ile tamamen katı elektrolit kullanan tam katı hal bataryalar arasında konumlanıyor. Bu teknoloji, sıvı ve katı elektrolit malzemelerin hibrit bir karışımını içeriyor. Amaç ise geleneksel bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu, daha uzun ömür ve daha yüksek güvenlik sağlamak.

Batarya üreticileri arasında bu alanda ciddi bir rekabet yaşanırken, SVOLT, deneme üretiminin mevcut seri üretim hattı üzerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Şirketin başkanı Yang Hongxin’in aktardığına göre, ilk nesil yarı-katı bataryalar 300 Wh/kg enerji yoğunluğu sunacak ve düşük maliyetle üretilecek. İkinci nesil versiyonlarda bu yoğunluğun 360 Wh/kg seviyesine çıkması bekleniyor.

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Öte yandan şirket, tam katı hal batarya programını da sürdürüyor. Bu alandaki ilk nesil bataryalarda hedeflenen enerji yoğunluğu 400 Wh/kg seviyesinde. Kullanım alanları arasında öncelikli olarak alçak irtifada uçuş yapan hava araçları ve otomotiv sektörü yer alıyor.

SVOLT ayrıca kısa süre önce Zhejiang eyaletindeki Huzhou tesisinde ikinci nesil Dragon Armor bataryasının üretimine başladı. 65 kWsa'e kadar kapasiteye sahip bu batarya, özellikle menzil uzatıcı elektrikli araçlar (EREV) için geliştirildi. SVOLT, bu bataryanın kendi segmentinde seri üretimdeki en büyük batarya olduğunu belirtiyor. 5C hızlı şarj desteği sunan batarya, yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa sadece 12 dakikada ulaşabiliyor.

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Çinli Svolt, yarı katı hal bataryaların deneme üretimine başlıyor

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