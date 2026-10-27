Çinli Svolt, 100 kWh kapasiteli yarı katı hal bataryaların seri üretimine başladı

Sıvı ve katı elektrolit teknolojilerini bir araya getiren batarya, özellikle yüksek şarj hızı, güvenlik ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkıyor. Svolt, üçlü kimyaya (NMC) sahip yarı katı hal bataryalarını uzun vadeli bir teknoloji stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.
6C hızlı şarj desteği ve 1 milyon km ömür
Yeni batarya, 900 voltluk yüksek gerilim sistemi üzerine inşa edildi. Sıvı soğutma teknolojisiyle desteklenen sistem, 6C şarj hızına ulaşabiliyor. Şirketin açıkladığı verilere göre batarya, 12 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil kazanabiliyor.
Bataryanın hızlı şarj sırasında güvenliğini artırmak amacıyla hücre seviyesinde ayırıcı transfer baskı teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntemin, yüksek şarj hızlarının oluşturabileceği riskleri azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Svolt ayrıca bataryada altı katmanlı bir koruma sistemi bulunduğunu açıkladı. Şirketin iddiasına göre bu yapı, darbelere karşı Çin'in ilgili devlet standardının üç katı seviyesinde koruma sağlıyor.
Dragon Armor bataryasının bir diğer dikkat çekici özelliği ise kullanım ömrü. Svolt, bataryanın 3.000 şarj döngüsüne ulaşabildiğini ve teorik kullanım ömrünün 1 milyon kilometrenin üzerine çıkabildiğini belirtiyor.
İlk olarak hangi otomobillerde kullanılacak?
Svolt, yarı katı hal bataryalarını seri üretime alma planını ilk olarak Mayıs 2026'da duyurmuş, ilk üretim partisini eylül ayında hazırlamayı hedeflemişti. Seri üretimin başlamasıyla şirket, bu alandaki planlarında yeni bir aşamaya geçti.
Buna karşın şirket, tamamen katı hal bataryalarının geniş ölçekli seri üretime ulaşmasının hala zaman alacağını düşünüyor. Svolt, üçlü kimyaya sahip batarya hücrelerinde hibrit sıvı-katı elektrolit teknolojisine geçişi 2027 sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyor. Şirket ayrıca üçüncü nesil hibrit sıvı-katı batarya teknolojisini 2028'de piyasaya sunmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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