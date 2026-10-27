Çinli Svolt, 100 kWh kapasiteli yarı katı hal bataryaların seri üretimine başladı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Great Wall Motor'un (GWM) iştiraki olarak kurulan ve 2018 yılında bağımsız bir şirkete dönüşen Svolt, yeni nesil batarya teknolojilerinde önemli bir aşamaya ulaştı. Şirket, 26 Ekim'de Çin'in Changzhou kentindeki üretim hattından ilk Dragon Armor hibrit yarı katı hal bataryasının çıktığını duyurdu.

Sıvı ve katı elektrolit teknolojilerini bir araya getiren batarya, özellikle yüksek şarj hızı, güvenlik ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkıyor. Svolt, üçlü kimyaya (NMC) sahip yarı katı hal bataryalarını uzun vadeli bir teknoloji stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.

6C hızlı şarj desteği ve 1 milyon km ömür

Yeni batarya, 900 voltluk yüksek gerilim sistemi üzerine inşa edildi. Sıvı soğutma teknolojisiyle desteklenen sistem, 6C şarj hızına ulaşabiliyor. Şirketin açıkladığı verilere göre batarya, 12 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil kazanabiliyor.

Bataryanın hızlı şarj sırasında güvenliğini artırmak amacıyla hücre seviyesinde ayırıcı transfer baskı teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntemin, yüksek şarj hızlarının oluşturabileceği riskleri azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Svolt ayrıca bataryada altı katmanlı bir koruma sistemi bulunduğunu açıkladı. Şirketin iddiasına göre bu yapı, darbelere karşı Çin'in ilgili devlet standardının üç katı seviyesinde koruma sağlıyor.

Dragon Armor bataryasının bir diğer dikkat çekici özelliği ise kullanım ömrü. Svolt, bataryanın 3.000 şarj döngüsüne ulaşabildiğini ve teorik kullanım ömrünün 1 milyon kilometrenin üzerine çıkabildiğini belirtiyor.

İlk olarak hangi otomobillerde kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Svolt, yeni bataryanın hangi araçlarda kullanılacağını henüz açıklamadı. Ancak Çinli otomobil üreticisi GWM'nin Wey V8X elektrikli SUV modelinin, bu teknolojiyi kullanabilecek ilk araçlardan biri olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal henüz şirket tarafından doğrulanmış değil. Svolt Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yang Hongxin, bataryaya ilişkin daha fazla ayrıntının yakında paylaşılacağını belirtti.

Svolt, yarı katı hal bataryalarını seri üretime alma planını ilk olarak Mayıs 2026'da duyurmuş, ilk üretim partisini eylül ayında hazırlamayı hedeflemişti. Seri üretimin başlamasıyla şirket, bu alandaki planlarında yeni bir aşamaya geçti.

Buna karşın şirket, tamamen katı hal bataryalarının geniş ölçekli seri üretime ulaşmasının hala zaman alacağını düşünüyor. Svolt, üçlü kimyaya sahip batarya hücrelerinde hibrit sıvı-katı elektrolit teknolojisine geçişi 2027 sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyor. Şirket ayrıca üçüncü nesil hibrit sıvı-katı batarya teknolojisini 2028'de piyasaya sunmayı planlıyor.

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Çinli Svolt, yarı katı hal bataryaların seri üretimine başladı

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