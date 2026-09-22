Büyük umutlarla başlamıştı: Çinli SWM'nin Eskişehir'deki üretim macerası bitti

Aralık 2025’te seri üretimine başlanan yerli SWM G01 Pro'nun banttan inme serüveni, henüz ilk yılını bile doldurmadan sona ermiş oldu.
Fişi çeken neden: GSR2 güvenlik standartları ve tip onayı
Otomobil Gazetesi’nin özel haberine göre, dev iş birliğinin bitmesindeki temel etken Çinli üreticinin Türkiye'nin teknik mevzuatlarına uyum sağlayamaması oldu. Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yürürlüğe giren GSR2 (Genel Güvenlik Yönetmeliği 2) standartları; araçlarda gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS), acil durum frenleme asistanlarının ve şerit takip sistemlerinin standart donanım olarak sunulmasını zorunlu kılıyor.
SWM tarafının, Türkiye’de üretilmesi ve satılması planlanan yeni nesil araçlarında bu GSR2 gerekliliklerini ve tip onayı süreçlerini karşılayamaması, üçlü ortaklığın sürdürülebilirliğini imkansız hale getirdi.
Eskişehir’deki boş kapasiteye başka bir Çinli mi gelecek?
Yıllık 20-25 bin adetle başlayıp orta vadede 200 bin adedin üzerine çıkması hedeflenen Eskişehir’deki tesisin hazır altyapısı ise masada kalmaya devam ediyor. Çinli otomotiv üreticilerinin Avrupa ve Türkiye pazarına girerken 0'dan tesis kurmak yerine hazır boş kapasiteleri devralma stratejisi göz önüne alındığında, Eskişehir'deki bu fabrikanın önümüzdeki dönemde farklı bir Çinli üretici tarafından kullanılabileceği değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: