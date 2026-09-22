Büyük umutlarla başlamıştı: Çinli SWM'nin Eskişehir'deki üretim macerası bitti

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Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarına 2023 yılının sonunda iddialı bir giriş yapan Çinli Shineray Group bünyesindeki SWM Motors, yerli üretim macerasında havlu attı. ATMO Group ve Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv A.Ş. çatısı altında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde G01 Pro modelinin montajına başlayan marka, fabrikanın kapısına kilit vurdu.

Aralık 2025’te seri üretimine başlanan yerli SWM G01 Pro'nun banttan inme serüveni, henüz ilk yılını bile doldurmadan sona ermiş oldu.

Fişi çeken neden: GSR2 güvenlik standartları ve tip onayı

Otomobil Gazetesi’nin özel haberine göre, dev iş birliğinin bitmesindeki temel etken Çinli üreticinin Türkiye'nin teknik mevzuatlarına uyum sağlayamaması oldu. Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yürürlüğe giren GSR2 (Genel Güvenlik Yönetmeliği 2) standartları; araçlarda gelişmiş sürücü destek sistemlerinin (ADAS), acil durum frenleme asistanlarının ve şerit takip sistemlerinin standart donanım olarak sunulmasını zorunlu kılıyor.

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SWM tarafının, Türkiye’de üretilmesi ve satılması planlanan yeni nesil araçlarında bu GSR2 gerekliliklerini ve tip onayı süreçlerini karşılayamaması, üçlü ortaklığın sürdürülebilirliğini imkansız hale getirdi.

Eskişehir’deki boş kapasiteye başka bir Çinli mi gelecek?

SWM’nin çekilmesiyle birlikte, aynı tesiste üretilmesi planlanan Çinli JAC markasının elektrikli modeli JAC E30X (Çin'deki adıyla Yiwei3) projesinin de geleceği belirsizliğe gömüldü.

Yıllık 20-25 bin adetle başlayıp orta vadede 200 bin adedin üzerine çıkması hedeflenen Eskişehir’deki tesisin hazır altyapısı ise masada kalmaya devam ediyor. Çinli otomotiv üreticilerinin Avrupa ve Türkiye pazarına girerken 0'dan tesis kurmak yerine hazır boş kapasiteleri devralma stratejisi göz önüne alındığında, Eskişehir'deki bu fabrikanın önümüzdeki dönemde farklı bir Çinli üretici tarafından kullanılabileceği değerlendiriliyor.

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Çinli SWM'nin Eskişehir'deki yerli üretim macerası bitti

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