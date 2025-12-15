Giriş
    Çinli tedarikçilerden batarya maliyetlerinde yükseliş sinyali

    Çinli lityum batarya üreticilerinin art arda açıkladığı zamlar, hammadde maliyetlerindeki yükselişle birlikte elektrikli araçların 2026’da daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabileceğini gösteriyor.

    Çinli tedarikçilerden batarya maliyetlerinde yükseliş sinyali Tam Boyutta Gör
    Çin’de faaliyet gösteren birçok lityum batarya malzeme tedarikçisi, hammadde fiyatlarındaki hızlı artış ve küresel enerji dönüşümünün yarattığı güçlü talep nedeniyle ürünlerine zam yapacağını duyurdu. Bu gelişme, önümüzdeki yıl elektrikli araç fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

    CATL ve BYD gibi dev üreticilere katot malzemesi tedarik eden Hunan Yuneng New Energy, 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm lityum demir fosfat (LFP) ürünlerinde işleme ücretini ton başına yaklaşık 425 dolar artıracağını açıkladı. Şirket ayrıca, piyasa koşulları veya hammadde fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşanması halinde ürün fiyatlarının yeniden müzakere edileceğini belirtti.

    Bir diğer Çinli üretici Dejia Energy ise artan hammadde maliyetlerini gerekçe göstererek 16 Aralık 2025’ten itibaren batarya ürünlerinin satış fiyatlarını mevcut liste fiyatı üzerinden yüzde 15 artıracağını duyurdu.

    Hammadde tarafındaki artışlar dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda:

    • Şarj edilebilir lityum iyon pillerde elektrolit tuzu olarak kullanılan lityum hekzaflorofosfatın (LiPF6) fiyatı, yalnızca iki ay içinde ton başına 55.000 yuandan 120.000 yuana yükseldi. Bu, yüzde 118’in üzerinde bir artış anlamına geliyor.
    • Benzer şekilde, lityum iyon bataryalarda katot malzemesi olarak kullanılan lityum kobalt oksidin fiyatı da yıl başındaki 140.000 yuan seviyesinden kasım ayında 350.000 yuana çıkarak yüzde 150’nin üzerinde artış gösterdi.
    • Batarya sınıfı lityum karbonat fiyatı ise ton başına 94.000 yuanı aşmış durumda. Kasım ayında tek ayda yüzde 16’dan fazla artan bu kalem, LFP katot malzemesi maliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Lityum karbonat fiyatındaki her 10.000 yuanlık artış, LFP katot maliyetini yaklaşık 326 - 354 dolar yükseltiyor.

    Çin’de güç bataryası pazarında kurulu kapasitenin yüzde 81,5’ini lityum demir fosfat bataryalar oluşturuyor. Devam eden arz-talep sıkışıklığı nedeniyle bazı otomobil üreticilerinin, üretim planlarının aksamaması için önde gelen batarya üreticileriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapmaya yöneldiği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

