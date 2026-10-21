Çinli telefon üreticileri eski telefonların RAM'lerini söküp yeniden kullanıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticileri, yükselen DRAM fiyatları ve tedarik sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla eski cihazlardan sökülen bellekleri yeni modellerinde yeniden kullanmaya başladı. Bazı üreticilerin, giriş seviyesi telefonlarını tamamen geri dönüştürülmüş DRAM belleklerle donatmayı planladığı belirtiliyor.

Asya merkezli bir rapora göre üreticiler, kullanılmış akıllı telefonlardan elde edilen bileşenleri yeni cihazlara aktarmak için üretim süreçlerini yeniden düzenliyor. Özellikle 5-6 yıllık telefonlardan çıkarılan DRAM bellekler, maliyetleri azaltmak için önemli bir kaynak haline gelmiş durumda.

Bellek krizi telefon üreticilerini geri dönüşüme yöneltti

Çinli akıllı telefon üreticilerinin bu yönteme yönelmesinin arkasında, LPDDR bellek fiyatlarında yaşanan tarihi artış ve tedarik sıkıntısı bulunuyor. Yaz aylarının başında üretim hedeflerini ciddi ölçüde düşürmek zorunda kalan bazı üreticilerin, eski bellekleri yeniden kullanarak üretim planlarını toparlamaya çalıştığı aktarılıyor.

Belleklerin geri dönüştürülmesi için öncelikle eski cihazlardan sökülmesi, ardından test edilmesi ve yeni devre kartlarına yeniden lehimlenmesi gerekiyor. Ancak bu işlem, belleklerin performansını ve güvenilirliğini etkileyebilecek riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle yıllar boyunca kullanılmış bileşenlerin yeniden değerlendirilmesinde kapsamlı testler önem taşıyor.

Çin'de bu talep doğrultusunda yeni bir pazar da ortaya çıkmış durumda. Shenzhen'deki Huaqiangbei elektronik pazarı, eski elektronik cihazlardan DRAM belleklerin sökülerek yeniden satışa sunulduğu önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Eski bellekler artık çok daha değerli

Bellek fiyatlarındaki yükseliş, üreticilerin neden eski bileşenlere yöneldiğini daha anlaşılır hale getiriyor. Daha önce yayımlanan bir analizde, eski nesil 1b DRAM teknolojisinin milimetrekare başına maliyetinin TSMC'nin N2 üretim teknolojisine kıyasla daha yüksek seviyeye çıktığı belirtilmişti. Bu durum, bellek üretimindeki arz-talep dengesizliğinin maliyetler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Benzer bir yaklaşım yapay zeka sunucularında da görülüyor. Google'ın, kullanımdan kaldırılan sunuculardan çıkarılan DDR4 bellekleri yeni nesil yapay zeka sunucularında değerlendirebilmek için özel donanım adaptörleri geliştirdiği bildirilmişti. Böylece eski nesil belleklerin mevcut sistemlerde yeniden kullanılması mümkün hale geliyor.

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