Çinli bazı telefonların küresel versiyonlarında bataryalar neden daha küçük? İşte sebebi

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefonların Çin’de, küresel pazarlara kıyasla daha büyük bataryalarla piyasaya sürülmesi artık oldukça yaygın bir durum. Örneğin, Xiaomi 17’nin Çin versiyonunda 7.000 mAh batarya bulunduğu belirtilirken, global modelde bu kapasitenin yaklaşık 6.300 mAh olacağı söyleniyor. Peki Çinli üreticiler neden böyle bir değişiklikte bulunuyor?

Asıl neden: Batarya taşıma yönetmelikleri

Global pazarda daha küçük batarya kullanılmasının en önemli nedeni, özellikle Avrupa ve bazı büyük pazarlarda geçerli olan lityum-iyon batarya taşımacılığı kuralları. Avrupa’daki “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması” anlaşması ve benzeri uluslararası havacılık düzenlemeleri kapsamında, 20Wh üzerindeki lityum-iyon hücreler “tehlikeli madde” olarak sınıflandırılıyor.

Bir akıllı telefonda tek bir hücrenin 20Wh sınırını aşması, kabaca 5.200 mAh seviyesine denk geliyor. Bu eşik aşıldığında cihazların taşınması daha karmaşık ve maliyetli hale geliyor. Birçok nakliye şirketi bu tür ürünleri standart gönderi kapsamında kabul etmiyor; özel belge ve taşıma prosedürleri gerekiyor. Bu da Avrupa, ABD ve diğer bazı pazarlarda büyük tek hücreli bataryaya sahip telefonların satışını zorlaştırıyor.

Neden çift hücre kullanılmıyor?

İlk bakışta çözüm basit gibi görünebilir: Bataryayı iki hücreye bölüp her birini 20Wh sınırının altında tutmak. Nitekim bazı modellerde çift hücreli tasarım kullanılarak kapasite artırılabiliyor. Örneğin Redmi Note 14 Pro+ 5G modelinde çift batarya yapısı tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bu çözüm her model için kolay uygulanabilir değil. Çoklu hücre tasarımı, iç yerleşimde değişiklik, daha karmaşık şarj devreleri ve ek güvenlik önlemleri gerektiriyor. Ayrıca bu yapı genellikle daha fazla alan kaplıyor, cihazın kalınlığını ve ağırlığını artırabiliyor. Üreticiler bölge için ayrı iç tasarım geliştirmek yerine toplam batarya kapasitesini düşürmek daha pratik bir tercih olabiliyor.

Batarya kapasitesi farkı yalnızca Xiaomi’ye has bir durum değil. Örneğin Vivo X300 Pro modelinin Avrupa versiyonunda daha küçük bir batarya ile geldiği biliniyor. Benzer şekilde Xiaomi’nin alt markaları olan Redmi ve POCO da Çin versiyonlarına kıyasla global pazarda daha düşük kapasiteli bataryalar sunabiliyor. Bunun temelinde yine lojistik ve regülasyon kaynaklı sınırlamalar yatıyor.

Diğer etkenler

Taşıma kuralları en büyük etken olsa da, başka faktörler de rol oynayabiliyor:

Pazar beklentileri: Bazı bölgelerde ince ve hafif tasarım, maksimum batarya kapasitesinden daha fazla önemseniyor.

Sertifikasyon süreçleri: Daha büyük bataryalar, farklı ülkelerde daha kapsamlı test ve onay süreçleri gerektirebiliyor.

Servis ve lojistik: Büyük bataryalı cihazların garanti ve servis süreçleri, uluslararası firmalar için daha karmaşık hale gelebiliyor.

