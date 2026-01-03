Giriş
    Çinli üretici, Tesla'nın tahtını kaptı: Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi

    Tesla'da iki yıldır üst üste düşüş sürerken, Çinli üretici BYD ise aynı dönemde elektrikli otomobil satışlarını yüzde 28 artırdı. Böylece Tesla'yı tahtından etti.

    Çinli üretici, Tesla'nın tahtını kaptı
    Çinli otomotiv devi BYD, 2025 yılında 2.256.714 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da yıllık bazda yüzde 28'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Ancak bundan daha da önemlisi BYD'nin ilk kez elektrikli otomobil satışlarında Tesla'yı geride bırakmış olması.

    Tesla cephesinde zorlayıcı süreç devam ediyor. Yılın ilk yarısında birçok pazarda gerileme yaşayan ABD'li üretici, ikinci yarıda bir yükseliş ivmesi yakalasa da genel anlamda zayıf bir performans sergiledi. Şirket, yılın ilk üç çeyreğinde 1,22 milyon elektrikli otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Son çeyrekte ise 418.227 adetlik teslimatla yıl genelinde 1,64 milyonluk teslimata ulaşıldı.

    Farkla lider oldu

    Aslına bakılırsa bu durum çok da sürpriz değil çünkü 2024 yılında sadece bir çeyrekte de olsa liderliği ele geçirmiş ve yılı Tesla'nın az farkla gerisinde kapatmıştı. 2025 yılında ise bir yandan Tesla'nın üst üste ikinci kez yıllık düşüş yaşaması ve BYD'nin performansı, yarım milyon adedin üzerinde bir farkın oluşmasına neden oldu.

    BYD'nin yeni enerjili araç (elektrik + PHEV) satışlarında ise yükseliş sürse de büyüme hızı yavaşladı. Çinli şirket, toplam 4,6 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleştirdi. Bu da 2024 yılına göre yüzde 7,7'lik bir büyüme anlamına geliyor. BYD, 2023'ten 2024'e geçerken yüzde 41 gibi yüksek bir büyüme kaydetmişti. 2025'te bu artış tek hanede kalsa da Tesla'yı geride bırakmasına yetti.

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

