Çinli üretici, Tesla'nın tahtını kaptı: Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli otomotiv devi BYD, 2025 yılında 2.256.714 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da yıllık bazda yüzde 28'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Ancak bundan daha da önemlisi BYD'nin ilk kez elektrikli otomobil satışlarında Tesla'yı geride bırakmış olması.

Tesla cephesinde zorlayıcı süreç devam ediyor. Yılın ilk yarısında birçok pazarda gerileme yaşayan ABD'li üretici, ikinci yarıda bir yükseliş ivmesi yakalasa da genel anlamda zayıf bir performans sergiledi. Şirket, yılın ilk üç çeyreğinde 1,22 milyon elektrikli otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Son çeyrekte ise 418.227 adetlik teslimatla yıl genelinde 1,64 milyonluk teslimata ulaşıldı.

Farkla lider oldu

Aslına bakılırsa bu durum çok da sürpriz değil çünkü 2024 yılında sadece bir çeyrekte de olsa liderliği ele geçirmiş ve yılı Tesla'nın az farkla gerisinde kapatmıştı. 2025 yılında ise bir yandan Tesla'nın üst üste ikinci kez yıllık düşüş yaşaması ve BYD'nin performansı, yarım milyon adedin üzerinde bir farkın oluşmasına neden oldu.

Norveç'te yollardaki elektrikli araç sayısı dizel araçları geçti 5 sa. önce eklendi

BYD'nin yeni enerjili araç (elektrik + PHEV) satışlarında ise yükseliş sürse de büyüme hızı yavaşladı. Çinli şirket, toplam 4,6 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleştirdi. Bu da 2024 yılına göre yüzde 7,7'lik bir büyüme anlamına geliyor. BYD, 2023'ten 2024'e geçerken yüzde 41 gibi yüksek bir büyüme kaydetmişti. 2025'te bu artış tek hanede kalsa da Tesla'yı geride bırakmasına yetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: