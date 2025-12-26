Çinli WeLion’dan katı hal bataryada enerji yoğunluğu rekoru

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Katı hal batarya teknolojileri alanında çalışan öncü şirketlerden WeLion, kilogram başına 824 Wh enerji yoğunluğuna ulaşarak sektörde yeni bir rekorun altına imza attı. Elde edilen sonuçlar, şirketin yönetim kurulu başkanı Yu Huigen tarafından bu ay Çin devlet televizyonu CCTV’de açıklandı.

Teorik sınırın 2 katı hedefleniyor

Ulaşılan enerji yoğunluğu CATL, Samsung ve Toyota gibi sektör devlerinin 2027 sonrası ticari katı hal bataryalar için açıkladığı yaklaşık 500 Wh/kg hedeflerin belirgin biçimde üzerinde bulunuyor. Ayrıca Chery’nin 2027’de seri üretime girecek 600 Wh/kg seviyesindeki katı hal bataryasını da ciddi oranda aşıyor. Bu seviyedeki bataryalar, örneğin Tesla Model Y’de kullanılan mevcut batarya paketleriyle aynı hacimde, tek şarjla yaklaşık 1200 km yol kat edebilen elektrikli araçların önünü açabilecek potansiyele sahip.

WeLion’ın çalışması ise bu hedefleri dahi geride bırakıyor. Şirket, geliştirdiği yeni teknolojiyle uzun vadede 1.000 Wh/kg enerji yoğunluğunu mümkün kılabilecek bir kimyaya ulaştığını ifade ediyor. Bu seviye, günümüzde katı hal bataryalar için kabul edilen teorik sınırların neredeyse iki katına karşılık geliyor. Şirket, bu başarıda yeni nesil polimer elektrolit teknolojilerinin önemli rol oynadığını vurguluyor.

WeLion halihazırda %95 oranında katı elektrolit içeren 150 kWh’lik yarı katı hal batarya paketlerini NIO’nun ET7 sedan modeli gibi elektrikli araçlarda kullanıma sunmuş durumda. Bu araçlar tek şarjla 1000 km menzil sunabiliyor. Buna karşın WeLion yönetimi, bu tür bataryaların maliyetinin şimdilik son derece yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin NIO ET7’de kullanılan yarı katı hal batarya paketinin maliyeti, neredeyse bir elektrikli otomobilin tamamı kadar. Bu nedenle NIO, söz konusu bataryayı yalnızca uzun yaz yolculukları için batarya değişim istasyonlarında kiralama modeliyle sunuyor.

İlk uygulamalar arabalar olmayabilir

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla seri üretimin önündeki en büyük engel maliyet olarak kalmaya devam ediyor. Yu’ya göre özellikle sülfür bazlı elektrolit sistemlerinde kullanılan pahalı hammaddeler katı hal bataryaların ticarileşmesini zorlaştırıyor. Sektör analizleri de bu görüşü destekliyor. Sülfür bazlı katı hal bataryalar, düşük üretim verimi ve yüksek malzeme maliyetleri nedeniyle halen geleneksel lityum-iyon bataryalardan çok daha pahalı.

Bu nedenle WeLion, başlangıçta yüksek maliyetleri tolere edebilen niş uygulamalara odaklanmayı planlıyor. Yu, insansı robotları erken dönem için öne çıkan kullanım alanlarından biri olarak gösteriyor.

Öte yandan WeLion halihazırda Çin’in dört farklı eyaletinde üretim tesisleri işletiyor ve toplam 28,2 GWh yıllık kapasiteye sahip. Şirket, bu kapasiteyi orta vadede 100 GWh’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Shenzhen’deki tesis ise özellikle katı hal bataryaların test ve geliştirme merkezi olarak kullanılıyor. WeLion, tam ölçekli katı hal batarya üretiminin 2027 civarında başlamasını planlıyor. Bu takvim, pazarın diğer oyuncularıyla da uyumlu.

