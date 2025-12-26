Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli WeLion’dan katı hal bataryada enerji yoğunluğu rekoru

    Çinli WeLion, katı hal bataryalarda 824 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşarak rekor kırdı. Şirket rakiplerini büyük farkla geçmiş olsa da nihai hedefinin 1.000 Wh/kg olduğunu bildiriyor.

    Çinli WeLion’dan katı hal bataryada enerji yoğunluğu rekoru Tam Boyutta Gör
    Katı hal batarya teknolojileri alanında çalışan öncü şirketlerden WeLion, kilogram başına 824 Wh enerji yoğunluğuna ulaşarak sektörde yeni bir rekorun altına imza attı. Elde edilen sonuçlar, şirketin yönetim kurulu başkanı Yu Huigen tarafından bu ay Çin devlet televizyonu CCTV’de açıklandı.

    Teorik sınırın 2 katı hedefleniyor

    Ulaşılan enerji yoğunluğu CATL, Samsung ve Toyota gibi sektör devlerinin 2027 sonrası ticari katı hal bataryalar için açıkladığı yaklaşık 500 Wh/kg hedeflerin belirgin biçimde üzerinde bulunuyor. Ayrıca Chery’nin 2027’de seri üretime girecek 600 Wh/kg seviyesindeki katı hal bataryasını da ciddi oranda aşıyor.  Bu seviyedeki bataryalar, örneğin Tesla Model Y’de kullanılan mevcut batarya paketleriyle aynı hacimde, tek şarjla yaklaşık 1200 km yol kat edebilen elektrikli araçların önünü açabilecek potansiyele sahip.

    WeLion’ın çalışması ise bu hedefleri dahi geride bırakıyor. Şirket, geliştirdiği yeni teknolojiyle uzun vadede 1.000 Wh/kg enerji yoğunluğunu mümkün kılabilecek bir kimyaya ulaştığını ifade ediyor. Bu seviye, günümüzde katı hal bataryalar için kabul edilen teorik sınırların neredeyse iki katına karşılık geliyor. Şirket, bu başarıda yeni nesil polimer elektrolit teknolojilerinin önemli rol oynadığını vurguluyor.

    WeLion halihazırda %95 oranında katı elektrolit içeren 150 kWh’lik yarı katı hal batarya paketlerini NIO’nun ET7 sedan modeli gibi elektrikli araçlarda kullanıma sunmuş durumda. Bu araçlar tek şarjla 1000 km menzil sunabiliyor. Buna karşın WeLion yönetimi, bu tür bataryaların maliyetinin şimdilik son derece yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin NIO ET7’de kullanılan yarı katı hal batarya paketinin maliyeti, neredeyse bir elektrikli otomobilin tamamı kadar. Bu nedenle NIO, söz konusu bataryayı yalnızca uzun yaz yolculukları için batarya değişim istasyonlarında kiralama modeliyle sunuyor.

    İlk uygulamalar arabalar olmayabilir

    Çinli WeLion’dan katı hal bataryada enerji yoğunluğu rekoru Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla seri üretimin önündeki en büyük engel maliyet olarak kalmaya devam ediyor. Yu’ya göre özellikle sülfür bazlı elektrolit sistemlerinde kullanılan pahalı hammaddeler katı hal bataryaların ticarileşmesini zorlaştırıyor. Sektör analizleri de bu görüşü destekliyor. Sülfür bazlı katı hal bataryalar, düşük üretim verimi ve yüksek malzeme maliyetleri nedeniyle halen geleneksel lityum-iyon bataryalardan çok daha pahalı.

    Bu nedenle WeLion, başlangıçta yüksek maliyetleri tolere edebilen niş uygulamalara odaklanmayı planlıyor. Yu, insansı robotları erken dönem için öne çıkan kullanım alanlarından biri olarak gösteriyor.

    Öte yandan WeLion halihazırda Çin’in dört farklı eyaletinde üretim tesisleri işletiyor ve toplam 28,2 GWh yıllık kapasiteye sahip. Şirket, bu kapasiteyi orta vadede 100 GWh’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Shenzhen’deki tesis ise özellikle katı hal bataryaların test ve geliştirme merkezi olarak kullanılıyor. WeLion, tam ölçekli katı hal batarya üretiminin 2027 civarında başlamasını planlıyor. Bu takvim, pazarın diğer oyuncularıyla da uyumlu.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Solid-state-battery-pioneer-breaks-energy-density-record-to-double-current-theoretical-limit.1187191.0.html https://www.perplexity.ai/page/chinese-battery-maker-reaches-hxpKTvILTzujZqOZhy5f6Q
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tudors boykot mu kükürt vazelin karışımı kullananlar kadınlar kulübü türk telekom ikiz sim kart cin isimleri tork konvertörlü şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum