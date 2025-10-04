Çinli Wuling, gençler için minik elektrikli aracını piyasaya sürüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin’in köklü otomobil üreticilerinden Wuling, genç tüketicileri hedefleyen yeni markası Aishang’ı piyasaya sürdü. Markanın ilk modeli olan Aishang A100C, iki kapılı elektrikli bir şehir otomobili olarak tasarlandı. Çin’de üretimi başlayan modelin resmi tanıtımı bu ay gerçekleştirilecek.

Yoğun rekabetin yaşandığı Çin otomobil pazarında, birçok yerli marka kısa süreli tahminlerde başarısız olurken, Wuling gibi firmalar hala yeni fırsatlar arıyor. Wuling’in yönetiminden Wang Zhiqiang, küçük otomobillere olan talebin 2025’in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 63 arttığını ve altı ayda 425.000’den fazla satıldığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Aishang A100C, dört koltuklu ve iki kapılı bir şehir otomobili olarak dikkat çekiyor. Tasarımda siyah sütunlar, aerodinamik jant kapakları ve ön tamponda hava girişleri öne çıkıyor. Farlar hafif çatık bir görünüme sahip ve klasik kapı kolları ile ön sağ çamurlukta yer alan şarj girişi dikkat çekiyor.

Wuling, yeni A100C ile Çin’in rekabetçi küçük elektrikli araç pazarında Chery QQ Ice Cream ve Changan Lumin gibi modellerle mücadele etmeyi hedefliyor. Fiyat henüz açıklanmadı ancak 14 bin doların altınca olacağı tahmin ediliyor.

