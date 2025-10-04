Çinli Wuling, gençler için minik elektrikli aracını piyasaya sürüyor

Yoğun rekabetin yaşandığı Çin otomobil pazarında, birçok yerli marka kısa süreli tahminlerde başarısız olurken, Wuling gibi firmalar hala yeni fırsatlar arıyor. Wuling’in yönetiminden Wang Zhiqiang, küçük otomobillere olan talebin 2025’in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 63 arttığını ve altı ayda 425.000’den fazla satıldığını belirtti.
Wuling, yeni A100C ile Çin’in rekabetçi küçük elektrikli araç pazarında Chery QQ Ice Cream ve Changan Lumin gibi modellerle mücadele etmeyi hedefliyor. Fiyat henüz açıklanmadı ancak 14 bin doların altınca olacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...