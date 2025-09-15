Giriş
    Çinli Xpeng, Avrupa'da G6 ve G9 modellerinin üretimine başladı

    Xpeng, Avrupa’daki ilk üretim hattını Avusturya Graz’da faaliyete geçirdi. Magna tesisinde G6 ve G9’un üretimine başlanırken; şirket, bölgedeki büyümesini yeni modellerle sürdürmeyi hedefliyor.

    Çinli Xpeng, Avrupa'da G6 ve G9 modellerinin üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, Avrupa’daki ilk yerel üretim hattını resmen faaliyete geçirdi. Şirket, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, Avusturya’nın Graz kentinde bulunan Magna fabrikasında G6 ve G9 SUV modellerinin üretimine başlandığını duyurdu. Bu adım, Xpeng’in Avrupa'daki büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

    İlk aşamada iki SUV modeli üretilecek olan Graz tesisinde ilerleyen dönemde farklı Xpeng modellerinin de banttan inmesi planlanıyor. Magna Steyr tarafından işletilen fabrika, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover ve Toyota gibi markalara araç üretmiş, esnek ve çoklu model montaj kabiliyetiyle tanınan Avrupa’nın önde gelen sözleşmeli üretim merkezlerinden biri.

    Xpeng, 2021’de Norveç ile adım attığı Avrupa pazarında büyümesini sürdürüyor. Ocak-Temmuz 2025 döneminde şirketin yurt dışı satışları 18.701 adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 217 artış kaydetti. Sadece Avrupa’da yılın ilk yarısında 8 binden fazla araç satıldı. Bu satışların yüzde 67’sini G6 modeli oluşturdu. Şirket, yakın zamanda “yapay zekâ otomobili” olarak tanımladığı P7+ liftback modelini de Avrupa’da tanıtmayı planlıyor.

    Xpeng, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Münih kentinde Avrupa'daki ilk Ar-Ge merkezini de açtı. Burada yürütülecek çalışmalarla, Avrupa pazarına uygun teknik geliştirmeler ve ürün adaptasyonları yapılacak. Magna’nın üretim kapasitesiyle birlikte şirket, sedan, orta boy SUV, kompakt SUV ve yüksek performanslı elektrikli araçlar da dahil olmak üzere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.

