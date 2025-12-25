Çinli Xpeng P7+'ın EREV versiyonu yolda görüntülendi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Xpeng, menzil uzatmalı elektrikli araç (EREV) ürün gamını büyütmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli olacak P7+ EREV sedanın 2026’da piyasaya çıkması beklenirken, internete düşen sızıntı görseller araçtaki tasarım yeniliklerini şimdiden ortaya koydu.

Yeni Xpeng P7+ EREV, mevcut P7+ elektrikli modelin genel hatlarını koruyor ancak bazı önemli dokunuşlarla güncelleniyor. Özellikle ön bölümde, 1.5 litrelik turbo menzil uzatıcı motorun soğutmasını iyileştirmek için daha büyük aktif hava girişlerine sahip yeniden tasarlanmış bir alt tampon dikkat çekiyor.

Arka tarafta ise boydan boya uzanan yeni bir stop tasarımı kullanılıyor. Ortasında Xpeng yazısının yer aldığı bu yapı, sürüş asistanlarının aktif olduğunu gösteren mavi ışıkla desteklenmiş. Gövde rengi arka tampon daha şık bir görünüm sunarken, arka cam üzerindeki spoyler korunmuş. Ayrıca bagaj kapağının sağ alt köşesinde “P7+ power ultra” ibaresi de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta, kaputun altında 147 hp maksimum güç üreten 1.5T menzil uzatıcı motor bulunuyor. Elektrik motoru ise 180 kW (241 bg) güç üretiyor. 49,2 kWsa kapasiteli LFP batarya paketi, CLTC standardına göre 325 km saf elektrikli menzil sunuyor. Aracın azami hızı 200 km/s olarak veriliyor.

Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog 2 sa. önce eklendi

Model, bununla birlikte üç adet Turing çipiyle donatılacak ve toplam 2250 TOPS’luk işlem gücü sayesinde gelişmiş akıllı sürüş özellikleri sunacak. P7+ EREV, Xpeng’in X9 MPV ve G7 SUV modellerinde gördüğümüz EREV hamlesinin devamı niteliğinde. Şirket, bu stratejiyle ürün gamını genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Xpeng P7+'ın EREV versiyonu yolda görüntülendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: