Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Xpeng P7+'ın EREV versiyonu yolda görüntülendi

    Xpeng’in 2026’da satışa çıkması beklenen P7+ EREV, sızıntılarla ortaya çıktı. Yenilenen tasarım, 1.5T menzil uzatıcı, 325 km elektrik menzili ve gelişmiş sürüş sistemleri öne çıkıyor.

    Çinli Xpeng P7+'ın EREV versiyonu yolda görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Xpeng, menzil uzatmalı elektrikli araç (EREV) ürün gamını büyütmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli olacak P7+ EREV sedanın 2026’da piyasaya çıkması beklenirken, internete düşen sızıntı görseller araçtaki tasarım yeniliklerini şimdiden ortaya koydu.

    Yeni Xpeng P7+ EREV, mevcut P7+ elektrikli modelin genel hatlarını koruyor ancak bazı önemli dokunuşlarla güncelleniyor. Özellikle ön bölümde, 1.5 litrelik turbo menzil uzatıcı motorun soğutmasını iyileştirmek için daha büyük aktif hava girişlerine sahip yeniden tasarlanmış bir alt tampon dikkat çekiyor.

    Arka tarafta ise boydan boya uzanan yeni bir stop tasarımı kullanılıyor. Ortasında Xpeng yazısının yer aldığı bu yapı, sürüş asistanlarının aktif olduğunu gösteren mavi ışıkla desteklenmiş. Gövde rengi arka tampon daha şık bir görünüm sunarken, arka cam üzerindeki spoyler korunmuş. Ayrıca bagaj kapağının sağ alt köşesinde “P7+ power ultra” ibaresi de yer alıyor.

    Çinli Xpeng P7+'ın EREV versiyonu yolda görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta, kaputun altında 147 hp maksimum güç üreten 1.5T menzil uzatıcı motor bulunuyor. Elektrik motoru ise 180 kW (241 bg) güç üretiyor. 49,2 kWsa kapasiteli LFP batarya paketi, CLTC standardına göre 325 km saf elektrikli menzil sunuyor. Aracın azami hızı 200 km/s olarak veriliyor.

    Model, bununla birlikte üç adet Turing çipiyle donatılacak ve toplam 2250 TOPS’luk işlem gücü sayesinde gelişmiş akıllı sürüş özellikleri sunacak. P7+ EREV, Xpeng’in X9 MPV ve G7 SUV modellerinde gördüğümüz EREV hamlesinin devamı niteliğinde. Şirket, bu stratejiyle ürün gamını genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel insignia en çok tutulan modeli teklifimgelsin kupon kodu seramik cam filmi erkeklerde kaşa çizik atmak ne anlama gelir pürüzlü duvar nasıl düzleştirilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum