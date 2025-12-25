Çinli Xpeng P7+'ın EREV versiyonu yolda görüntülendi

Yeni Xpeng P7+ EREV, mevcut P7+ elektrikli modelin genel hatlarını koruyor ancak bazı önemli dokunuşlarla güncelleniyor. Özellikle ön bölümde, 1.5 litrelik turbo menzil uzatıcı motorun soğutmasını iyileştirmek için daha büyük aktif hava girişlerine sahip yeniden tasarlanmış bir alt tampon dikkat çekiyor.
Arka tarafta ise boydan boya uzanan yeni bir stop tasarımı kullanılıyor. Ortasında Xpeng yazısının yer aldığı bu yapı, sürüş asistanlarının aktif olduğunu gösteren mavi ışıkla desteklenmiş. Gövde rengi arka tampon daha şık bir görünüm sunarken, arka cam üzerindeki spoyler korunmuş. Ayrıca bagaj kapağının sağ alt köşesinde “P7+ power ultra” ibaresi de yer alıyor.
Model, bununla birlikte üç adet Turing çipiyle donatılacak ve toplam 2250 TOPS’luk işlem gücü sayesinde gelişmiş akıllı sürüş özellikleri sunacak. P7+ EREV, Xpeng’in X9 MPV ve G7 SUV modellerinde gördüğümüz EREV hamlesinin devamı niteliğinde. Şirket, bu stratejiyle ürün gamını genişleterek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.
