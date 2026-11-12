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    Çinli yapay zekâlar kullanımda zirvedeler ama gelir üretmekte zorlanıyorlar

    Çinli yapay zekâ şirketleri, dikkat çekici modellerle ABD'li rakiplerine meydan okusa da gelir tarafında farkı kapatamıyor. Gelir konusunda Çinli şirketlerle Batılı rakipleri arasında uçurum var.

    Çinli yapay zekâlar kullanımda zirvedeler ama gelir üretmekte zorlanıyorlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yapay zekâ alanında ABD ve Çin arasında giderek kızışan bir rekabet yaşanıyor. OpenAI ve Anthropic gibi ABD merkezli şirketler geliştirdikleri büyük dil modelleriyle bu yarışta öne çıkarken, Çinli şirketler de özellikle açık ağırlıklı yapay zekâ modelleriyle önemli bir ilerleme kaydediyor. DeepSeek, Z.ai ve Moonshot AI gibi şirketlerin geliştirdiği modeller, performans testlerinde ABD'li rakipleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmış durumda. Üstelik bu modellerin kullanımı çok daha düşük maliyetli olduğu için şu anda popülerlik açısından da zirveye yerleşmiş durumdalar. Ancak modeller arasındaki performans farkı giderek kapanıyor olsa da şirketlerin elde ettiği gelirler söz konusu olduğunda ABD ile Çin arasındaki makas hâlâ oldukça açık. Yayımlanan yeni bir rapora göre Çin'in önde gelen altı yapay zekâ şirketinin toplam gelirleri, OpenAI ve Anthropic'in gelirlerinin yalnızca onda biri seviyesinde kalıyor.

    Çinli Yapay Zekâ Şirketlerinin Gelirleri ABD'li Rakiplerinin Çok Gerisinde

    ABD merkezli araştırma kuruluşu Epoch AI tarafından paylaşılan tahminlere göre, Eylül 2026 itibarıyla OpenAI ve Anthropic'in yıllık bazdaki toplam gelirleri 105 milyar dolara ulaşmış durumda. Diğer yandan Çin tarafındaki Alibaba, ByteDance, DeepSeek, Z.ai, Moonshot AI ve MiniMax'in AI gelirleri bir araya getirildiğinde toplam rakam yalnızca 11 milyar dolar seviyesinde kalıyor. Yani Çin'in önde gelen altı yapay zekâ şirketinin toplam geliri, iki büyük ABD'li rakibin yaklaşık onda birine karşılık geliyor.

    Bu tabloda Çinli şirketler arasında en yüksek geliri elde eden isim ByteDance. TikTok'un sahibi olan şirketin yapay zekâ ve bulut hizmetlerinden elde ettiği gelirin yaklaşık 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. DeepSeek'in gelirleri ise çok daha düşük seviyede. The Information tarafından eylül ayında paylaşılan bilgilere göre şirketin beklenen yıllık geliri 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakam, DeepSeek'in kısa sürede kaydettiği büyümeyi gösterse de OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerinin ulaştığı ölçeğin hâlâ oldukça uzağında.

    Çinli Şirketler Açık Modellere Odaklanıyor

    Bunun arkasındaki en önemli etkenlerden biri açık ağırlıklı modeller. OpenAI ve Anthropic gibi şirketler en gelişmiş modellerini kapalı sistemler üzerinden sunarken, Çinli şirketler modellerinin ağırlıklarını kullanıcıların indirip kendi sistemlerinde çalıştırmasına imkân tanıyor. Bu yaklaşım, geliştiricilerin modelleri kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını ve farklı altyapılarda kullanmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu modellerin farklı bulut sağlayıcıları ve üçüncü taraf hizmetler üzerinden sunulmasının da önünü açıyor. Bu da daha düşük geliştirme ve kullanım maliyetlerinin önünü açıyor. Ancak düşük fiyatlar, Çinli şirketler açısından başka bir sorunu da beraberinde getiriyor. Açık ağırlıklı modellerin farklı sağlayıcılar tarafından sunulabilmesi, şirketlerin kendi modelleri üzerinden elde edebileceği geliri sınırlayabiliyor.

    Açık Modellerde Fiyat Rekabeti Şirketlerin Gelirlerini Baskılıyor

    Bu durumun en net görüldüğü platformlardan biri, kullanıcıların farklı yapay zekâ modelleri arasında geçiş yapmasına imkân tanıyan OpenRouter. Platformda açık ağırlıklı modeller, toplam token kullanımının yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor. İlk bakışta bu yüksek kullanım oranı, açık model geliştiren şirketler için büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ancak aynı modellerin çok sayıda üçüncü taraf sağlayıcı tarafından sunulması, fiyat rekabetini de beraberinde getiriyor. Örneğin Epoch AI'ın verilerine göre 16 Eylül itibarıyla OpenRouter üzerinde Z.ai tarafından geliştirilen GLM-5 modelini sunan sekiz farklı sağlayıcı bulunuyordu. Bunların bir kısmı, modeli doğrudan Z.ai'ın sunduğu fiyatlardan bile daha ucuza satıyordu. Üstelik 24 saatlik bir dönemde GLM-5 üzerinden gerçekleştirilen token kullanımının yüzde 75'i üçüncü taraf sağlayıcılardan geldi.

    DeepSeek cephesinde de benzer bir tablo söz konusu. Aynı tarih itibarıyla şirketin V4 Pro modeli, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından resmî fiyatının yüzde 87 altında bir ücretle sunuluyordu. Bu da modelin kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlarken DeepSeek'in doğrudan gelir elde etme potansiyelini sınırlayan bir rekabet ortamı yaratıyor.

    Bununla birlikte Çinli şirketlerin daha düşük gelir elde etmelerine rağmen maliyetlerini de önemli ölçüde aşağıda tutabildikleri görülüyor. UBS analisti Wei Xiong'un tahminlerine göre Çinli yapay zekâ şirketlerinin brüt kâr marjları yüzde 20 ila 40 arasında değişiyor. Şirketler ayrıca yalnızca model kullanım ücretlerine bağlı kalmamak için farklı gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Örneğin Z.ai, Amazon ile yaptığı anlaşma kapsamında amiral gemisi modeli GLM-5.3'ü Amazon'un bulut hizmetleri üzerinden kullanıma sunacak. Moonshot AI ise Kimi K3 modelinin büyük ölçekli ticari kullanımları için lisans ücretleri talep ediyor. Böylece şirketler, modellerinin farklı platformlarda ve kurumsal ölçekte kullanılmasından doğrudan gelir elde etmeyi hedefliyor.

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    K
    kadirozgur87 8 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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