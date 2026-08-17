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    Çin'den zirveyi zorlayan yapay zekâlar üst üste geliyor: GLM 5.3, Mythos seviyesine ulaştı

    Kimi K3, DeepSeek V4 Flash, Qwen3.8-Max... Şimdi bunların yanına bir de GLM 5.3'ü ekleyebiliriz. Çin çıkışlı bu yeni yapay zekâ, Anthropic'in Mythos'uyla kafa kafaya yarışıyor.

    Çin'den zirveyi zorlayan yapay zekâlar üst üst geliyor: GLM 5.3, Mythos seviyesine ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çinli yapay zekâ şirketleri, bu son bir ayda adeta gazı köklemiş durumda. Öyle ki Çin'nde neredeyse her hafta zirveyi zorlayan yeni bir model geliyor. Kimi K3, DeepSeek V4, Qwen3.8-Max derken, en iyi yapay zekâ modelleri listesinde Çinli modellerin sayısı hızla artıyor. Şimdi bunların yanına bir yenisini daha ekleyebiliriz: GLM 5.3. Üstelik paylaşılan ilk veriler, GLM 5.3'ün bunlar arasında en iyisi olabileceğini gösteriyor.

    Çin'in dikkat çekici yapay zekâ şirketlerinden olan Z.ai'ın geliştirdiği açık kaynaklı bu büyük dil modeli, özellikle kod yazma ve otonom AI ajanı özelliklerinde etkileyici bir performans sergiliyor. Hatta şu anda piyasadaki en iyi model olarak kabul edilen Anthropic Mythos ile neredeyse denk bir performans sunuyor diyebiliriz. Üstelik bunu açık bir model olarak yapıyor.

    GLM-5.2 ile aynı temel model üzerine inşa edilen GLM-5.3; düşük, yüksek ve Max olmak üzere üç farklı düşünme seviyesi sunuyor. Z.ai, özellikle kodlama görevleri için max seviyesini öneriyor.

    GLM-5.3, Bağlam Uzunluğu ve Siber Güvenlik Alanındaki Performansıyla Dikkat Çekiyor

    GLM-5.3’ün teknik özellikleri arasında özellikle uzun bağlam ve yüksek çıktı kapasitesi öne çıkıyor. Bazı görevlerde bağlam penceresinin ise 1 milyon tokene kadar ulaştığı görülüyor. Model, kullanılan teste bağlı olarak 164 bin tokene kadar çıktı üretebiliyor. Örneğin HLE with Tools testinde 300 bin tokenlık bağlam ve 163.840 tokenlık maksimum üretim uzunluğu kullanılırken, FrontierSWE, PostTrainBench ve SWE-Marathon testlerinde bağlam uzunluğu 1 milyon tokene kadar çıkarılıyor. Z.ai modelin parametre sayısını ise şimdilik açıklamadı

    GLM-5.3’ün dikkat çeken özelliklerinden biri de siber güvenlik alanında ortaya çıkan yetenekleri oldu. Z.ai’nin açıklamasına göre model, eğitim sürecinin ölçeklendirilmesiyle birlikte yalnızca güvenlik açıklarını tespit etme konusunda değil, bu açıkların istismar edilmesine yönelik çok aşamalı planlar oluşturma konusunda da önemli ilerleme kaydetti. Hatırlarsanız daha önce Anthropic'in Mythos'u benzer kabiliyetlerle gündeme gelmiş, bu yetenekleri endişe yarattığı için bir süre kamuya sunulmamıştı. Z.ai ise aynı diğer Çinli şirketler gibi kendi modelini herkese açık hâle getiriyor.

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