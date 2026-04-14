Çinli yapay zeka, insan müdahalesi olmadan on yıllık bir matematik problemini çözdü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’de geliştirilen bir yapay zeka sistemi, Amerikalı matematikçi Dan Anderson tarafından 2014 yılında ortaya atılan ve uzun süredir çözülemeyen bir cebir problemini çözmeyi başardı.

İnsan müdahalesi olmadan 80 saat içinde çözüldü

Pekin Üniversitesi bünyesinde Dong Bin liderliğinde geliştirilen sistem, onlarca yıllık matematik literatürünü analiz ederek problemi yaklaşık 80 saat içinde çözdü. Araştırmacılar, sürecin neredeyse tamamen insan müdahalesi olmadan gerçekleştiğini belirtti.

Yeni sistem iki ana bileşenden oluşuyor. “Rethlas” adı verilen bileşen, matematikçilerin izlediği yöntemlere benzer şekilde çözüm stratejileri geliştiriyor. Ardından “Archon” isimli ikinci sistem, bu çözümü doğrulanabilir bir yapıya dönüştürüyor. Bu aşamada, interaktif bir teorem ispatlayıcı ve programlama dili olan Lean 4 kullanılıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (13 Nisan 2026) 19 sa. önce eklendi

Araştırmacılar çalışmanın henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini ve arXiv platformunda yayımlandığını vurguladı. Ancak elde edilen sonuçlar, yapay zekanın yalnızca hesaplama değil, aynı zamanda ileri düzey matematiksel akıl yürütme alanında da ciddi ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bu yaklaşım, gelecekte matematik araştırmalarını büyük ölçüde otomatikleştirebilir. Yine de uzmanlar, matematiksel kanıtların mutlak doğruluk gerektirdiğini ve yapay zekaların hala insan denetimine ihtiyaç duyabileceğini hatırlatıyor.

Araştırma ekibi, büyük dil modellerinin hata yapma ve “halüsinasyon” üretme riskine dikkat çekerek, geliştirilen sistemin bu sorunu aşmak için hem doğal dil akıl yürütmesini hem de formal doğrulamayı birleştirdiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Çinli yapay zeka, on yıllık bir matematik problemini çözdü

