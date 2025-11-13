Çinli yetkililere göre, katı hal piller 2030'dan önce gelmeyecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yatırımcıların Çin’in hızla büyüyen tam katı hal batarya sektörüne akın ettiği bu dönemde, sektörün önde gelen isimleri daha temkinli açıklamalarda bulundu. Sichuan’da düzenlenen 2025 Dünya Güç Batarya Konferansı’nda, Çin’in önde gelen batarya ve otomotiv şirketlerinden uzmanlar, elektrikli mobilitede bir sonraki devrim olarak görülen bu teknolojinin büyük ölçekli ticarileşmeye hala oldukça uzak olduğunu vurguladı.

Teknolojik olarak aşılması gereken engeller bulunuyor

Çin Katı Hal Batarya Sanayi-Üniversite-Araştırma İşbirliği Yenilik Platformu Başkan Yardımcısı Wu Chengxin, konferans öncesi üst düzey forumda yaptığı konuşmada, sektörün önemli ilerlemeler kaydetmek için yoğun çaba gösterdiğini, ancak teknolojinin hala birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi. Wu, kapsamlı bilimsel analizler, ekipman geliştirmeleri ve tasarım çalışmaları tamamlanmadan ticari üretimin mümkün olmayacağını belirterek, bunun uzun vadeli bir araştırma süreci olduğunu ifade etti.

Çin, sekiz yıldır üst üste dünyanın en büyük güç bataryası üretim kapasitesine sahip ülke konumunda. 2025’in Ocak-Eylül döneminde, ülke içi güç bataryası satışları 786 GWh’a, ihracat ise 129 GWh’a ulaştı. Bu rakamlar yıllık bazda sırasıyla %48,9 ve %32,75 artış anlamına geliyor. Ancak uzmanlar, tüm bu güçlü büyümeye rağmen tam katı hal bataryaların ticarileşmesinin hala yıllar alacağını belirtti.

2030'dan önce seri üretime girmesi beklenmiyor

SVOLT Energy Technology CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Yang Hongxin, 2027 civarında sınırlı sayıda araçta gösterim amaçlı uygulamaların yapılabileceğini, ancak geniş çaplı üretim için maliyetlerin düşmesi ve tedarik zincirinin olgunlaşması gerektiğini söyledi. Yang, gerçek anlamda seri üretimin 2030 sonrasına sarkabileceğini tahmin etti.

Changan Automobile Başkan Yardımcısı ve Deepal markasının Başkanı Deng Chenghao ise daha temkinli bir öngörü paylaştı. Deng’e göre, 2030’a kadar geniş çaplı üretime geçilmesi “en iyimser senaryo” olurken, daha gerçekçi tahmin 2035 civarı. Ayrıca, çevrimiçi ortamlarda sıkça “büyük atılım” olarak sunulan bazı küçük ilerlemelerin gerçekte abartıldığını söyledi. Deng, sıvı ve yarı katı batarya teknolojilerinin hala ciddi gelişim potansiyeline sahip olduğunu, bu sistemlerin erken gözden çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Yarı katı hal bataryalar yaygınlaşıyor

Özellikle yarı katı bataryalar hızla yaygınlaşıyor. Yang, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde araç almayı planlayan tüketiciler için mevcut sıvı ve yarı katı bataryaların hala son derece iyi seçenekler olduğunu belirtti. Deng de, sıvı ve katı sistemlerin birleşiminden oluşan hibrit bataryaların, enerji yoğunluğu ve güvenliği artırmada evrimsel bir adım olduğunu, sıvı sistemlerde hala yenilik fırsatları bulunduğunu söyledi.

Çin Otomotiv Mühendisleri Derneği Başkanı Zhang Jinhua, konferansın açılışında sunduğu “2030 Güç Bataryası Gelişim Raporu”nda, hibrit sıvı-katı bataryaların 2030’a kadar geniş ölçekte ticarileşeceğini, tam katı hal bataryaların ise aynı dönemde pilot doğrulama ve sınırlı uygulama aşamasını tamamlayacağını öngördü.

