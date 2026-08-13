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    Çinli YMTC'den büyük atılım: NAND pazarında üçüncü sıraya yükseldi

    Çinli bellek üreticisi YMTC, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel NAND sevkiyatlarındaki payını yüzde 14'e çıkararak Kioxia'yı geride bıraktı ve dünyanın en büyük üçüncü NAND üreticisi oldu.

    Çinli YMTC, NAND pazarında dünyanın en büyük 3. üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Çin'in bellek çipi üreticilerinden Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), NAND flash pazarında önemli bir başarıya imza attı. Counterpoint Research'ün 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin verilerine göre şirket, küresel NAND sevkiyatlarındaki payını yüzde 14'e çıkararak Kioxia'yı geride bıraktı ve dünyanın en büyük üçüncü NAND üreticisi oldu.

    Rapora göre Samsung, yüzde 25'lik sevkiyat payıyla pazar liderliğini korurken, SK hynix yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı. YMTC ise yüzde 14'lük payıyla üçüncü sıraya yükseldi. Kioxia da yüzde 14'lük paya sahip olmasına rağmen YMTC'nin gerisinde kaldı. Micron yüzde 13, Sandisk ise yüzde 11 pazar payıyla sıralandı.

    Çinli YMTC, NAND pazarında dünyanın en büyük 3. üreticisi oldu Tam Boyutta Gör

    Çinli üretici hızla büyüyor

    YMTC'nin yükselişi, şirketin NAND üretimindeki hızlı kapasite artışının yanı sıra Çin'deki yerli üreticilere yönelik tedarikini genişletmesinden kaynaklanıyor. Şirketin NAND bit sevkiyatları yıllık bazda yüzde 22, çeyreklik bazda ise yüzde 5 arttı. YMTC ayrıca 267 katmanlı 3D NAND bellekleri seri olarak üretirken, Xtacking mimarisini temel alan 300 katman ve üzeri yeni nesil NAND teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Ancak sevkiyatlarda üçüncü sıraya yükselmesine rağmen YMTC, gelir sıralamasında beşinci sırada bulunuyor. Bunun temel nedeni ise ürün portföyünün ağırlıklı olarak tüketici elektroniğine yönelik olması ve yüksek fiyatlı veri merkezi SSD'lerindeki payının rakiplerine kıyasla düşük kalması.

    NAND pazarındaki dengeler de giderek veri merkezlerine kayıyor. Counterpoint'e göre 2026'nın ikinci çeyreğinde sevk edilen toplam NAND bitlerinin yüzde 48'ini kurumsal SSD'ler oluşturdu. Yıl sonuna kadar sunucuların kullanılan NAND kapasitesinin yarısından fazlasını tüketmesi bekleniyor. Bu durum, yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı NAND ürünlerine olan talebi artırırken tüketici ürünlerinde ortalama satış fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

    YMTC'nin üretim kapasitesi de şirketin gelecekteki büyüme hedeflerinin önemli bir göstergesi. Şirketin Wuhan'daki ilk iki fabrikasında toplam yaklaşık 200 bin wafer/ay üretim kapasitesi bulunuyor. Buna ek olarak, aylık 100 bin wafer üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrikanın bu yıl tamamlanması bekleniyor. Şirketin ayrıca aylık 50 bin wafer kapasiteli iki yeni fabrika daha planladığı belirtiliyor. Tüm yatırımlar tamamlandığında YMTC'nin toplam üretim kapasitesinin aylık yaklaşık 400 bin wafer'a ulaşması hedefleniyor.

    2026 itibarıyla Samsung'un küresel NAND üretim kapasitesinin ise aylık yaklaşık 390 bin ila 450 bin wafer arasında olduğu tahmin ediliyor. Samsung'un kapasitesinin yaklaşık 140-150 bin waferlık bölümü Çin'in Xi'an kentinde, 250-300 bin waferlık bölümü ise Güney Kore'deki Pyeongtaek ve Hwaseong tesislerinde bulunuyor.

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