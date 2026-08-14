En ucuz 800 km menzilli elektrikli otomobil: Changan Nevo A06 yola çıkmaya gün sayıyor

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Tam Boyutta Gör Changan Grubu'nun genç sürücüleri hedefleyen yeni enerjili araç markası Changan Nevo, elektrikli sedan segmentinde dikkat çekici bir hamleye hazırlanıyor. Markanın ilk olarak Kasım 2025’te piyasaya sürdüğü A06 modeli, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerinde ortaya çıkan 800 km menzilli yeni versiyonuyla yollara çıkmaya gün sayıyor.

Sınıfının en ucuz 800 km menzilli otomobili olacak

Mevcut versiyonları Çin’de yaklaşık 16.300 ile 22.230 dolar arasında satılan Nevo A06, fiyat/performans oranıyla zaten dikkat çekiyordu.

Sektör analizlerine göre yaklaşık 23.730 dolar seviyesinden satışa sunulması beklenen bu yeni versiyon, piyasadaki 800 km menzil sunan en ucuz elektrikli otomobil unvanını eline almaya hazırlanıyor.

CATL ortaklığıyla daha hafif batarya

Tam Boyutta Gör Yeni uzun menzilli A06'nın en dikkat çekici tarafı batarya teknolojisinde saklı. CATL-Changan ortak girişimi tarafından üretilen 80 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketinin ağırlığı sadece 566 kg. Kıyaslama açısından, BYD’nin benzer boyuttaki LFP bataryası Nevo’nun paketinden 145 kg daha ağır. Söz konusu batarya, donanım ve jant seçeneğine göre tek şarjla 770 km ile 800 km arasında elektrikli sürüş sağlıyor.

329 beygir güç ve LiDAR teknolojisi

Tam Boyutta Gör Arka aksına yerleştirilen 245 kW (329 hp) güç üreten tek elektrik motorundan beslenen Nevo A06, 188 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Araçta dikkat çeken bir diğer teknolojik detay ise tavan bölümüne entegre edilen LiDAR sensörü oldu. Bu sensör, modelin üst düzey otonom sürüş asistanlarıyla donatılacağını gösteriyor.

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D-Sedan boyutlarındaki modelin teknik ölçüleri ise şu şekilde:

Uzunluk / Genişlik / Yükseklik: 4.885 mm / 1.916 mm / 1.496 mm

4.885 mm / 1.916 mm / 1.496 mm Aks Mesafesi: 2.922 mm

2.922 mm Boş Ağırlık: 1.908 kg

1.908 kg Jant Seçenekleri: 18 inç (225/55 R18) ve 19 inç (245/45 R19)

Temmuz 2026 verilerine göre teslimatlarını geçen yıla kıyasla %33,9 artırarak 35.585 adede çıkaran Changan Nevo, 800 km menzilli bu uygun fiyatlı A06 versiyonuyla satış grafiklerini daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

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Çinliler çıldırdı! Bu fiyata 800 km menzilli elektrikli otomobil

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