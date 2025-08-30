Giriş
    Çinli bilim insanları, dünyanın ilk ultra geniş frekanslı 6G çipini geliştirdi

    Çinli araştırmacılar, yüksek hızlı ve ultra geniş bantlı bir çip geliştirdi. Dünyada ilk olan sistemin gelecekteki 6G ağlarının hızını ve verimliliğini artırması bekleniyor.

    Çinliler, dünyanın ilk ultra geniş frekanslı 6G çipini geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Pekin Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi'nden araştırmacılar, 6G kablosuz iletişim için ultra geniş bant teknolojisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi.

    Araştırmacılar, fotonik-elektronik hibrit entegrasyon yönteminden yararlanarak yüksek hızlı, frekans ayarlanabilir kablosuz iletim yapabilen ultra geniş bantlı bir çip geliştirdi. Dünyada bir ilk olarak kabul edilen sistemin gelecekteki 6G ağlarının güvenilirliğini ve verimliliğini artırması bekleniyor.

    6G teknolojisinin, farklı frekans bantlarında ve çeşitli kullanım senaryolarında yüksek hızlı veri aktarımına olanak sağlaması gerekiyor. Ancak mevcut elektronik donanımlar, tasarım, yapı ve kullanılan malzemeler nedeniyle genellikle yalnızca belirli frekans aralıklarında çalışabiliyor. Bu durum, farklı bantlarda veya tüm spektrumda esnek çalışmayı zorlaştırıyor.

    500 MHz ile 115 GHz arasındaki tüm frekanslarda çalışabiliyor

    Bu soruna çözüm bulmak için ekip dört yıl boyunca ultra geniş bantlı fotonik-elektronik entegre sistem geliştirdi. Ortaya çıkan sistem, 500 MHz ile 115 GHz arasındaki tüm frekanslarda yüksek hızlı veri iletimini destekleyebiliyor ve bunun bir ilk olduğu belirtiliyor. Ayrıca, parazit oluştuğunda güvenli frekanslara dinamik geçiş sağlayan esnek ayarlanabilirlik özelliği sayesinde iletişim güvenilirliğini ve spektral verimliliği arttırıyor.

    Pekin Üniversitesi Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcısı Wang Xingjun, teknolojiyi şu benzetmeyle açıklıyor: "Bu teknoloji, elektronik sinyallerin araçlar, frekans bantlarının ise şeritler olduğu süper geniş bir otoyol inşa etmeye benziyor. Eskiden sinyaller bir veya iki şeride sıkıştırılırdı, ancak artık birçok şerit mevcut." Wang, bir şerit tıkandığında sinyallerin esnek bir şekilde diğerine geçebildiğini ve böylece daha hızlı ve sorunsuz bir iletişim sağlanabildiğini söylüyor.

    100 Gbps hızın üzerine çıkıldı

    Deneylerde, sistemin 100 Gbps’nin üzerinde kablosuz veri aktarımı yapabildiği gösterildi. Bu hız ile aynı anda 1000 adet 8K ultraHD video akışı iletilebiliyor. Böylece 6G’nin öngörülen en yüksek hız gereksinimleri karşılanırken, tüm frekans aralığında da performans korunuyor.

    Araştırma ekibi şu anda sistemin entegrasyon seviyesini artırarak çeşitli diğer sistemlere uyarlanabilen akıllı fotonik-elektronik modüller geliştirmek için çalışıyor; bu sayede boyut, ağırlık ve güç tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor.

    Wang’a göre, gelecekte 6G ağları her yerde kablosuz bağlantı sunacak. Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen bu yeni sistem, anlık veri aktarımı, hassas çevresel algılama ve otomatik parazit önleme gibi kabiliyetlerle çok daha güvenli, esnek ve verimli iletişimi mümkün kılacak.

    Kaynakça https://www.chinadaily.com.cn/a/202508/29/WS68b105c6a3108622abc9dc6b.html https://www.scmp.com/news/china/science/article/3323666/china-unveils-worlds-first-universal-6g-chip
