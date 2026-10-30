Otomobilde konforun yeni seviyesi: Deepal’den ayak banyosu patenti

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Tam Boyutta Gör Otomobillerde masajlı koltuklar, buzdolapları ve büyük eğlence ekranları giderek yaygınlaşırken Çinli üreticiler farklı konfor çözümleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Changan bünyesindeki Deepal, bu kez araç içine entegre edilebilen bir ayak banyosu sistemiyle gündemde.

Çin’de yapılan patent başvurusu, kullanılmadığında ön yolcu koltuğunun altına gizlenen, ihtiyaç duyulduğunda açılabilen bir düzenek tarif ediyor. Elbette başvuru gelecekte bu sistemin kesin olarak üretimde kullanılacağı anlamına gelmiyor ancak yine de dikkat çekici.

Koltuğun altından çıkan ayak banyosu

Patentteki tasarım, su haznesini araç gövdesine bağlayan açılır-kapanır bir mekanizmadan oluşuyor. Hazne, kullanılmadığında koltuğun altındaki özel bir bölmeye yerleşiyor. Böylece araç içinde sürekli yer kaplayan ayrı bir ekipman taşınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haznenin içinde suyun çalkalanmasını azaltmaya yönelik yapılar, akışı yönlendiren delikler ve sallanmayı sınırlayan destekler bulunuyor. Bununla birlikte, bu önlemler sistemin araç hareket halindeyken kullanılmak üzere onaylandığı anlamına gelmiyor.

Tam Boyutta Gör Ayak banyosu ayrıca araç gövdesindeki bir boru hattına sökülüp takılabilmesini sağlayan hızlı bağlantı elemanına sahip. Patent, sistemin saklandığı bölmeye yerleştirilebilecek bir dezenfeksiyon ünitesini de kapsıyor.

Amaç, kabinde yer kaybetmeden kişisel bakım sunmak

Deepal’in açıklamasına göre buluş, ayak bakım ekipmanlarının araçlara entegrasyonunda karşılaşılan iki soruna odaklanıyor: kabin içinde kapladıkları alan ve mevcut araç yapısına uyarlanma güçlüğü.

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Ayak banyolarının Çin’de yaygın olması, böyle bir donanım fikrine zemin hazırlıyor. Yine de kullanıcıların otomobil içinde bu özelliğe ne ölçüde ihtiyaç duyacağı ve bunun için ek ücret ödemeye ne kadar istekli olacağı henüz bilinmiyor.

Daha önce Seres’in araç içi tuvalet patentiyle gündeme gelmesi de Çinli üreticilerin kabini ulaşımın yanında farklı günlük ihtiyaçlara hizmet eden bir yaşam alanına dönüştürme arayışını gösteriyor.

*Haberde patentin yapısı yapay zeka tarafından görselleştirilmiştir.

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Çinliler işi abarttı: Deepal'den otomobilde ayak banyosu patenti

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