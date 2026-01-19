Giriş
    Çinliler rekabeti kızıştırıyor: 9 bin dolarlık SUV resmen satışta

    Çinli Wuling, 9 bin dolarlık Starlight 560 SUV’u satışa sundu. Benzinli, PHEV ve elektrikli seçenekleriyle 1.100 km’ye kadar menzil sunan model, fiyat-performans rekabetini kızıştırıyor.

    Çinli Wuling, yeni SUV modeli Starlight 560’ı resmen satışa sundu. Dört farklı donanım seviyesiyle satışa çıkan model; benzinli, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli motor seçenekleri sunuyor. 9 bin ile 14 bin dolarlık fiyat aralığı ise Çin pazarı için oldukça dikkat çekici. PHEV versiyonun WLTC normuna göre 1.100 km toplam menzil sunması ise en çok öne çıkan detaylardan biri.

    Etkileyici fiyat performans dengesi

    Çinliler rekabeti kızıştırıyor: 9 bin dolarlık SUV resmen satışta Tam Boyutta Gör
    Starlight 560'ın tasarımında motor tipine göre belirgin farklar bulunuyor. Benzinli ve PHEV versiyonlar, dikdörtgen desenli bir ön ızgaraya ve alt bölümde trapez formunda koruma plakasına sahipken, elektrikli versiyon tamamen kapalı bir ön ızgara ile daha sade ve modern bir görünüm sunuyor.

    Boyutlarıyla kompakt SUV sınırlarını zorlayan Starlight 560; 4745 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1770 mm yüksekliğe ve 2810 mm aks mesafesine sahip. İç mekân pratikliği de modelin güçlü yönlerinden biri. Bagaj hacmi 320 litre ancak arka koltuklar yatırıldığında ise 1.945 litreye kadar çıkıyor. Ön koltukların tamamen yatırılabilmesi ve arka koltuk sırtlıklarının 125 dereceye kadar ayarlanabilmesi, özellikle uzun yol ve kamp kullanımı için dikkat çekici.

    Motor seçeneklerine bakıldığında, benzinli versiyon 1.5 litrelik turbo motorla geliyor. 174 beygir güç ve 290 Nm tork üreten bu motor, 6 ileri manuel veya CVT şanzıman ile eşleştiriliyor. PHEV versiyon, 1.5 litrelik atmosferik motoru bir elektrik motoruyla birleştiriyor. Benzinli motor 105 beygir ve 130 Nm, elektrik motoru ise 145 kW güç ve 230 Nm tork sunuyor. Bu versiyonun saf elektrik menzili 125 km, toplam menzili ise 1.100 km olarak açıklanıyor.

    Tam elektrikli versiyon ise 100 kW güç ve 200 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. 54,5 kWsa ve 56,7 kWsa kapasiteli LFP batarya seçenekleriyle sunulan model, CLTC normuna göre 450 km’den 500 km’ye kadar menzil vadediyor. Batarya, %30’dan %80’e 20 dakikada şarj olurken15 dakikalık şarjla yaklaşık 200 km menzil kazanabiliyor.

    Uygun fiyat, çoklu motor seçeneği ve özellikle PHEV versiyondaki 1.100 km menzil iddiasıyla Wuling Starlight 560, Çin pazarında dengeleri değiştirmeye aday modellerden biri olarak öne çıkıyor.

