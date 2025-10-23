Çinliler sınırları zorluyor: %48 termal verimliliğe sahip motor

Omoda & Jaecoo, hibritlerin önümüzdeki yıllarda enerji tüketimini azaltmak için en gerçekçi çözüm olacağına inanıyor ve bu nedenle içten yanmalı motorların verimliliğini artırmaya ciddi yatırımlar yapıyor. Yüzde 48’lik termal verimlilik, günümüzün ortalama yüzde 38-45 aralığındaki seviyesine göre belirgin bir sıçrama anlamına geliyor.
Her bir yüzde puanlık artış, yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 2,5 düşüş sağlıyor. Ayrıca bu verimlilik artışı, karbon emisyonlarını azaltarak hem çevresel hem ekonomik anlamda önemli kazanımlar sunuyor.
Omoda & Jaecoo, mevcut SHS (Super Hybrid System) teknolojisinin gerçek yol verilerini de paylaştı. Sistem; Atkinson çevriminde çalışan 1.5 TDGI motor, iki elektrik motoru ve akıllı DHT şanzımanı bir araya getiriyor. Bu yapı sayesinde yüzde 44,5’lik termal verimlilik ve 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketimi elde ediliyor.
Sistem aynı zamanda 90 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor ve 3,3 kW’a kadar harici cihazları çalıştırabilen V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonunu destekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: