Çinliler sınırları zorluyor: %48 termal verimliliğe sahip motor

Tam Boyutta Gör Çinli üreticiler günümüzde daha çok tam elektrikli araçlarla anılsa da geleneksel motorları geliştirmek için yeni yollar aramaya devam ediyor. Chery Group markalarından Omoda & Jaecoo da bu kapsamda yüzde 48’lik termal verimliliğe sahip içten yanmalı motor geliştirdi.

Omoda & Jaecoo, hibritlerin önümüzdeki yıllarda enerji tüketimini azaltmak için en gerçekçi çözüm olacağına inanıyor ve bu nedenle içten yanmalı motorların verimliliğini artırmaya ciddi yatırımlar yapıyor. Yüzde 48’lik termal verimlilik, günümüzün ortalama yüzde 38-45 aralığındaki seviyesine göre belirgin bir sıçrama anlamına geliyor.

Her bir yüzde puanlık artış, yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 2,5 düşüş sağlıyor. Ayrıca bu verimlilik artışı, karbon emisyonlarını azaltarak hem çevresel hem ekonomik anlamda önemli kazanımlar sunuyor.

Tam Boyutta Gör Chery Grubu’nun Ar-Ge ekibi, bu hedefe ulaşmak için 26:1 gibi ultra yüksek sıkıştırma oranı, üç kollu hiperbolik mekanizma, yüzde 35 egzoz gazı devirdaimi oranı (EGR) ve gelişmiş termal yalıtım kaplamaları gibi yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu çözümler, ısıl kayıpları minimize ederken yanma döngüsünün verimini artırarak yeni nesil yüksek verimli hibrit motorların önünü açıyor.

Omoda & Jaecoo, mevcut SHS (Super Hybrid System) teknolojisinin gerçek yol verilerini de paylaştı. Sistem; Atkinson çevriminde çalışan 1.5 TDGI motor, iki elektrik motoru ve akıllı DHT şanzımanı bir araya getiriyor. Bu yapı sayesinde yüzde 44,5’lik termal verimlilik ve 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketimi elde ediliyor.

Sistem aynı zamanda 90 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor ve 3,3 kW’a kadar harici cihazları çalıştırabilen V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonunu destekliyor.

