Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü

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Xiaopeng Motors, Xpeng P7 adlı elektrikli sedan otomobili için sipariş kabul etmeye başladığını duyurdu. Aracın baz versiyonu 240.000 yuan (34.350 dolar) fiyat etiketine sahip. Buna karşın Çin'de satılan Tesla Model S'in fiyatı 794.000 yuan'dan başlıyor (113.640 dolar). Yani Çinlilerin yeni otomobili Model S'ten 3 kat daha ucuz.

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Xiaopeng Motors yetkilileri Xpeng P7'nin daha ucuz olmasının kalitesinin de düşük olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. Otomobilin baz versiyonunda çerçevesiz kapılar, birinci sınıf döşemeler, 10 inç dijital gösterge paneli, 14.97 inç bilgi-eğlence ekranı ve Seviye 3 otopilot sistemi mevcut.

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Avrupa'ya da gelebilir

Xpeng P7'nin başlangıç versiyonu 266 beygir güç ve 390 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile donatılmış durumda. 81 kW/s'lik bataryaya sahip olan araç NEDC standardına göre tek şarjla 550 kilometre menzil sağayabiliyor.

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Xiaopeng Motors, otomobilin teslimatlarına 2020'nin ikinci çeyreğinde başlayacak. Çin hükümeti elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gittiği için Xpeng P7'nin Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülme ihtimali de bulunuyor.