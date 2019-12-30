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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü

    Çinli Xiaopeng Motors, Tesla Model S'ten üç kat daha ucuz elektrikli sedan otomobili için sipariş almaya başladı. Xpeng P7 adlı aracın Avrupa pazarında da piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü
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    Xiaopeng Motors, Xpeng P7 adlı elektrikli sedan otomobili için sipariş kabul etmeye başladığını duyurdu. Aracın baz versiyonu 240.000 yuan (34.350 dolar) fiyat etiketine sahip. Buna karşın Çin'de satılan Tesla Model S'in fiyatı 794.000 yuan'dan başlıyor (113.640 dolar). Yani Çinlilerin yeni otomobili Model S'ten 3 kat daha ucuz.

    Ayrıca Bkz. "Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı"

    Xiaopeng Motors yetkilileri Xpeng P7'nin daha ucuz olmasının kalitesinin de düşük olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. Otomobilin baz versiyonunda çerçevesiz kapılar, birinci sınıf döşemeler, 10 inç dijital gösterge paneli, 14.97 inç bilgi-eğlence ekranı ve Seviye 3 otopilot sistemi mevcut.

    Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü
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    Avrupa'ya da gelebilir

    Xpeng P7'nin başlangıç versiyonu 266 beygir güç ve 390 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile donatılmış durumda. 81 kW/s'lik bataryaya sahip olan araç NEDC standardına göre tek şarjla 550 kilometre menzil sağayabiliyor.

    Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü
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    Xiaopeng Motors, otomobilin teslimatlarına 2020'nin ikinci çeyreğinde başlayacak. Çin hükümeti elektrikli araç satışlarında sağlanan sübvansiyon ve teşviklerde kesintiye gittiği için Xpeng P7'nin Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülme ihtimali de bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    QuexSeeL 2 sa.
    Çok şükür "elektrikli araç yaptık tasarımı kesinlikle bi acayip olmalı" kafaları geride kaldı. Çok sağ olasın Tesla
    Yanıtla +7
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    Moueson 2 sa. en beğenilen
    Nedense togg'dan sonra bütün elektrikli araçlar gözüme kötü görünmeye başladı :)

    Bunu dışında bu Çinlilerden korkular valla adamlar ne görse kopyalayip daha ucuza mal edip ucuza satıyorlar.

    Yakında dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülke olacaklarına inanıyorum .
    Nedense togg'dan sonra bütün elektrikli araçlar gözüme kötü görünmeye başladı :) Bunu dışında bu Çinlilerden korkular valla adamlar ne görse kopyalayip...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ethan 16 dk.
    “3 kat ucuz” diye bir şey olmaz. 3te 1 fiyatına olur
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    Skaty. 1 sa.
    Tesla Çin’de neden bu kadar pahalı? Fiyatta hata var sanki.
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    gowlet 1 sa.
    Xiaopeng görünce Xiaominin elektrikli aracının ismi falan sandım.
    Yanıtla +3
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    Abdülhak Hamit Tarhan 1 sa.
    Citroen C6'nın güncellenmiş hâli gibi
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    Moueson 2 sa. en beğenilen
    Nedense togg'dan sonra bütün elektrikli araçlar gözüme kötü görünmeye başladı :)

    Bunu dışında bu Çinlilerden korkular valla adamlar ne görse kopyalayip daha ucuza mal edip ucuza satıyorlar.

    Yakında dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülke olacaklarına inanıyorum .
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    MustafaC53 1 sa. Moueson
    Anten tak. Belki gözündeki bozukluk düzelir.
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    QuexSeeL 2 sa.
    Çok şükür "elektrikli araç yaptık tasarımı kesinlikle bi acayip olmalı" kafaları geride kaldı. Çok sağ olasın Tesla
    Yanıtla +7
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