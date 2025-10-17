Çip devi TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve kâr açıkladı

Net kâr %39 arttı
33,1 milyar dolarlık gelir, geçen yılın aynı dönemine göre %40,8, bir önceki çeyreğe göre ise %10,1 artış anlamına geliyor. Şirketin net kârı ise %39 artarak 14,77 milyar dolara yükseldi. TSMC’nin brüt kâr marjı ise %59,5 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaştı.
Şirketin son çeyreklerdeki geliri, esas olarak yapay zeka hızlandırıcılarının ve CPU'lar, DPU'lar ve ağ bileşenleri gibi çeşitli yapay zeka altyapı işlemcilerinin satışlarındaki büyük artıştan kaynaklandı. Üçüncü çeyrekte TSMC, Apple’ın N3P (üçüncü nesil 3nm sınıfı) sürecinde üretilen A19, A19 Pro ve M5 serisi işlemcilerinden de gelir elde etmeye başladı.
HPC gelirleri aslan payını oluşturdu
TSMC’nin HPC platformu, masaüstü işlemcilerden oyun konsolu SoC’lerine, veri merkezi CPU’larından gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket, raporunda AI ve HPC müşterilerinden gelen güçlü talebin satışları desteklemeye devam ettiğini vurguladı ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.
7nm ve altı teknolojiler gelirlerin %74'ünü oluşturdu
TSMC, AI, HPC ve mobil segmentlerden gelen güçlü talebin dördüncü çeyrekte de süreceğini tahmin ediyor. Şirket, gelecek çeyrek için 32,2 - 33,4 milyar dolar arasında gelir ve %59 - %61 arası brüt kâr marjı bekliyor.
