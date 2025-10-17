Giriş
    Çip devi TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve kâr açıkladı

    TSMC, yılın üçüncü çeyreğinde 33,1 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihinin en yüksek çeyrek gelirine ulaştı. Şirketin net kârı ise %39 artarak 14,77 milyar dolara yükseldi.

    Çip devi TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve kâr açıkladı Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı çip devi TSMC, yılın üçüncü çeyreğinde 33,1 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihinin en yüksek çeyrek gelirine ulaştı. Bu rekor sonuç, yapay zeka işlemcileri ve altyapısına yönelik artan talebin yanı sıra, Apple’ın akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için N3P tabanlı yeni işlemcilerinin üretim hızının artmasıyla sağlandı. 

    Net kâr %39 arttı

    33,1 milyar dolarlık gelir, geçen yılın aynı dönemine göre %40,8, bir önceki çeyreğe göre ise %10,1 artış anlamına geliyor. Şirketin net kârı ise %39 artarak 14,77 milyar dolara yükseldi. TSMC’nin brüt kâr marjı ise %59,5 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaştı.

    Şirketin son çeyreklerdeki geliri, esas olarak yapay zeka hızlandırıcılarının ve CPU'lar, DPU'lar ve ağ bileşenleri gibi çeşitli yapay zeka altyapı işlemcilerinin satışlarındaki büyük artıştan kaynaklandı. Üçüncü çeyrekte TSMC, Apple’ın N3P (üçüncü nesil 3nm sınıfı) sürecinde üretilen A19, A19 Pro ve M5 serisi işlemcilerinden de gelir elde etmeye başladı.

    HPC gelirleri aslan payını oluşturdu

    Çip devi TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve kâr açıkladı Tam Boyutta Gör
    Genel olarak yüksek performanslı hesaplama (HPC) ürünleri, TSMC’nin toplam gelirinde %57 payla liderliğini sürdürdü. Akıllı telefon işlemcileri %30 ile ikinci sırada yer alırken, otomotiv ve IoT kategorileri %5’er pay aldı. İlginç şekilde, HPC gelirleri çeyrek bazında yatay seyrederken, akıllı telefon çipleri %19 artış gösterdi, bu da iPhone 17 serisinin üretim hızının artmasından kaynaklandı.

    TSMC’nin HPC platformu, masaüstü işlemcilerden oyun konsolu SoC’lerine, veri merkezi CPU’larından gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket, raporunda AI ve HPC müşterilerinden gelen güçlü talebin satışları desteklemeye devam ettiğini vurguladı ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

    7nm ve altı teknolojiler gelirlerin %74'ünü oluşturdu

    Çip devi TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir ve kâr açıkladı Tam Boyutta Gör
    Üçüncü çeyrekte TSMC’nin 3nm sınıfı üretim teknolojisi toplam gelirinin %23’ünü oluşturdu. N5 süreçleri %37, N7 ise %14 pay aldı. Böylece 7nm ve altı teknolojiler, toplam gelirde %74 orana ulaştı.

    TSMC, AI, HPC ve mobil segmentlerden gelen güçlü talebin dördüncü çeyrekte de süreceğini tahmin ediyor. Şirket, gelecek çeyrek için 32,2 - 33,4 milyar dolar arasında gelir ve %59 - %61 arası brüt kâr marjı bekliyor.

