Çip sektörüne bir darbe daha: Samsung yüzde 15 zam yaptı

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmasıyla birlikte bazı gelişmiş üretim süreçlerinde fiyatları yükseltti. Şirketin yeni siparişler için çip üretim hizmetlerine yüzde 15’e varan zam yaptığı bildirildi.

Çip fiyatları daha da artacak

Samsung’un SF4 olarak adlandırdığı 4 nanometre üretim sürecini kullanan müşteriler arasında Çin ve ABD’deki şirketler için fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 10 ila yüzde 15 arasında yükseldi. Tayvan’daki müşterilere uygulanan zam ise yüzde 5 ila yüzde 10 seviyesinde kaldı.

Şirketin 5 nanometrelik SF5 üretim sürecinde üretilen wafer’ların fiyatları da yüzde 10 ila yüzde 15 arttı. Daha eski 8 nanometre üretim teknolojisinde ise fiyat artışı yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Gelişmiş çip fiyatlarındaki artış, bu çipleri kullanan ürünlerin satış fiyatlarını da baskı altına alıyor.

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Samsung’un müşterileri arasında ise Apple, Tesla ve Nvidia gibi devlerbulunuyor. Geçtiğimiz yıl şirket, Tesla ve Apple ile çip üretimi anlaşmaları açıklamıştı. temmuz ayında ayrıca Broadcom ile yapay zeka çiplerinin üretimine yönelik anlaşma yapılmıştı. Samsung, Nvidia için ise yeni yapay zeka çıkarım işlemcisi üretecek. Bunun yanında Google’ın da SF4 üretim sürecini kullanarak çip üretimi için Samsung ile görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

Yüksek talep kapasiteyi zorluyor

Samsung’un fiyat artırmasında yapay zeka çiplerine yönelik küresel talep artışı önemli rol oynuyor. Özellikle Çinli müşterilerden gelen talebin güçlü olduğu ancak şirketin tüm siparişleri karşılayamadığı aktarılıyor.

Samsung bir yandan ABD ve Çin'den gelen talepleri karşılamaya çalışırken diğer yandan kendisi için de kapasitesinin bir bölümünü ayırmak zorunda. Samsung’un fiyat artışları uzun süredir zarar eden foundry, yani çip üretim biriminin 2027 gibi erken bir tarihte kâra geçmesini sağlayabilir.

Counterpoint Research verilerine göre Samsung, 2026’nın ilk çeyreğinde küresel foundry gelirlerinin yüzde 7’sini elde etti. Aynı dönemde sektör lideri TSMC’nin payı yüzde 70’in üzerinde gerçekleşti.

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Çip sektörüne bir darbe daha: Samsung yüzde 15 zam yaptı

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