    Çip üreticileri uyardı: Bellek sıkıntısı için kritik tahmin

    Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilere göre küresel bellek sıkıntısı uzun süre daha devam edecek. Yapay zekâ talebi, DRAM ve HBM üretimini kısıtlıyor...   

    Son yıllarda yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, yarı iletken sektöründe özellikle bellek tarafında ciddi bir talep artışı yarattı. Veri merkezleri ve yapay zekâ hızlandırıcıları için gerekli olan yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleri, üreticilerin kapasite planlarını yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

    Çip sıkıntısı birkaç yıl daha devam edecek

    Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre sektörün önde gelen üreticileri, bellek pazarındaki arz-talep dengesinin ancak 2028 yılının sonlarına doğru yeniden sağlanabileceğini söylüyor. Samsung'un tahminlerine göre DRAM talebi, özellikle yapay zekâ sistemlerinde kullanılan HBM (High Bandwidth Memory) ve geleneksel DDR bellekler sayesinde önümüzdeki birkaç çeyrekte güçlü şekilde artmaya devam edecek.

    Talebin zirve noktasına ise 2028'e kadar olan süreçte ulaşması bekleniyor. Yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte büyük veri merkezi işletmecileri ve bulut sağlayıcıları, bellek siparişlerini aylar öncesinden vermeye başladı. Bu durum üreticileri kapasite artırma yönünde harekete geçirdi. SK Hynix, Samsung ve Micron gibi üreticiler üretim kapasitesini genişletmek için yeni ekipman siparişleri verdi.

    Bu yatırımların önemli bir kısmı ise litografi ekipmanlarıyla ilgili. Hollanda merkezli ASML, mevcut siparişlere göre 2027 yılında 56 adet Low-NA EUV litografi makinesi teslim etmeyi planlıyor. Bu sistemlerin yaklaşık 7 adedi Samsung, 20 adedi ise SK Hynix için ayrılmış durumda. Özellikle SK Hynix'in önümüzdeki iki yıl içinde 20 Low-NA EUV sistemi kurarak HBM ve gelişmiş depolama çözümleri üretimini artırmayı planladığı belirtiliyor. 

    Ancak üreticiler yeni yatırımları konusunda daha temkinli davranmaya başladı. Çünkü mevcut kapasite artış projeleri tamamlandığında arzın talebi karşılamaya yeterli olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle şirketler planlanan yatırımların ötesine geçerek yeni tesisler kurma konusunda daha ihtiyatlı hareket ediyor. Bu da pazardaki daralmanın bir başka sebebi.

