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Oynat Geleceğin işlemcilerinde bakırın yerini alabilecek yenilikçi bir malzeme geliştirildi. Stanford araştırmacıları, niyobyum fosfitten ürettikleri 6 nanometrelik tellerle direnç sorununu çözdü. Bakır küçüldükçe verimsizleşirken, bu malzeme yüzey iletimi sayesinde boyutları küçüldükçe daha yüksek iletkenlik sunuyor. Mevcut çip üretim yöntemleriyle uyumlu malzeme, oda sıcaklığında daha hızlı işlemcilerin önünü açıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çiplerde kullanılan transistörler ve diğer bileşenler giderek küçülürken, bu bileşenleri birbirine bağlayan elektrik iletim hatlarının da aynı ölçüde küçültülmesi gerekiyor. Ancak mevcut çiplerde yaygın olarak kullanılan bakır kablolar, boyutları nanometre ölçeğine indikçe önemli bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Kablolar inceldikçe elektrik direnci artıyor, enerji kaybı ve ısınma yükseliyor. Bu da daha da küçük işlemciler geliştirilmesinin önünde engel olarak duruyor. Bu engeli aşmak için çeşitli alternatif üzerinde çalışan Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu soruna çözüm olabilecek yeni bir malzeme geliştirdi. ​​​​​

Yeni İletken Malzeme, Boyutu Küçüldükçe Daha Verimli Hâle Geliyor

Niyobyum fosfit (NbP) adı verilen bir yarı metalden üretilen ve yalnızca 6 nanometre genişliğinde olan iletken teller, boyutları küçüldükçe bakırın aksine daha verimli hâle geliyor. Bu malzemenin oda sıcaklığında çalışabilmesi ve mevcut çip üretim yöntemleriyle uyumlu olması, gelecekte daha küçük ve hızlı işlemcilerin önünü açabilir.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri bu yeni iletken malzemenin performansını test etmek için niyobyum fosfitten (NbP) üretilen nanometre ölçeğinde şeritler hazırladı. Yalnızca 5-6 nanometre genişliğinde ve yaklaşık 1,5 nanometre kalınlığında olan bu şeritler, son derece küçük boyutlarına rağmen oldukça başarılı bir elektrik iletkenliği sergiledi. Araştırmacılar, yaklaşık 9 nanometrekare kesit alanına sahip bu iletkenlerde oda sıcaklığında santimetre başına 18 ± 4,1 mikroohm elektrik özdirenci ölçtü. Bu değer, benzer boyutlardaki geleneksel metal iletkenlerde görülen değerlerden daha düşük.

Niyobyum fosfitin elektrik iletim mekanizması bakırdan farklı. Bakır gibi geleneksel metallerde elektrik akımını taşıyan elektronların büyük bölümü malzemenin içinden geçiyor. Ancak boyutlar birkaç nanometreye kadar küçüldüğünde elektronlar telin yüzeylerine ve kristal yapısındaki tane sınırlarına çarparak saçılmaya başlıyor. Bu durum elektrik direncini artırırken enerji kaybına ve ısınmaya da yol açıyor. Dolayısıyla bakır, daha küçük boyutlarda kullanıldığında giderek verimsizleşiyor. Niyobyum fosfit ise topolojik yarı metal olarak sınıflandırılan farklı bir malzeme. Bu malzemenin en önemli özelliklerinden biri, elektrik akımının önemli bir bölümünü yüzeyleri ve kenarları boyunca taşıyabilmesi. Bunun arkasında ise spin-momentum kilitlenmesi (spin-momentum locking) adı verilen fiziksel mekanizma bulunuyor. Elektronların spin özellikleri ile hareket yönleri arasındaki bu bağlantı, elektronların geriye doğru saçılmasını zorlaştırarak elektrik iletimini daha verimli hâle getiriyor.

Araştırmacılar, nanometre ölçeğindeki şeritler daraldıkça yüzey ve kenarlardan gerçekleşen iletimin toplam akım içindeki payının arttığını tespit etti. Böylece bakırda boyut küçüldükçe ortaya çıkan verimlilik kaybının aksine, niyobyum fosfitte elektrik özdirenci azalıyor. Üstelik yapılan deneylerde bu iletim mekanizmasının yüzey pürüzlülüğü ve oksitlenme gibi üretim kusurlarından da görece az etkilendiği görüldü.

Yeni Malzeme Mevcut Çip Üretim Yöntemleriyle Uyumlu

Araştırmacılar, nanometre ölçeğindeki iletken şeritleri üretmek için mevcut yarı iletken endüstrisinde de kullanılan yukarıdan aşağıya nanofabrikasyon yöntemlerinden yararlandı. Böylece tamamen farklı ve özel bir üretim altyapısı gerektirmeyen bir yaklaşım ortaya koyuldu.

Malzemenin oda sıcaklığında da yüksek iletkenlik performansı göstermesi, gelecekte gerçek işlemcilerde kullanılabilmesi açısından önemli. Çünkü bir malzemenin yalnızca düşük sıcaklıklarda iyi sonuç vermesi, ticari çiplerde kullanılmasını oldukça zorlaştırabilir. Niyobyum fosfitin normal çalışma sıcaklıklarında da başarılı sonuçlar vermesi bu açıdan önemli bir avantaj.

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Araştırmacılar şimdi bu malzemenin uzun süreli kullanımdaki dayanıklılığını ve farklı çalışma sıcaklıklarındaki davranışını daha kapsamlı şekilde inceleyecek. Bu arada ekip, benzer özellikler gösterebilecek başka yarı metalleri de araştırıyor.

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