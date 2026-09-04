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    Sağlık takibi ve temassız ödeme yapabilen akıllı yüzük tanıtıldı

    Akıllı yüzük üreticisi Circular, Pro ve Slim modellerinden oluşan yeni Ring 3 serisini tanıttı. Circular Ring 3 Pro, EKG, NFC, tansiyon ve kan şekeri ölçümü özellikleriyle piyasaya sürüldü.

    Circular Ring 3 Pro akıllı yüzük tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Circular, IFA 2026'da yeni akıllı yüzüklerini tanıttı: Circular Ring 3 Pro ve Circular Ring 3 Slim. Her iki yüzük de kişinin parmağıyla temassız ödeme yapmasını, alarm kurmadan uyanmak için titreşimli uyarılar almasını ve sağlık hatırlatıcıları ayarlamasını sağlıyor.

    Circular Ring 3 Pro ve Slim akıllı yüzük neler sunuyor?

    Circular Ring 3 Pro, önceki modele göre daha ince bir tasarıma sahip ve AFib tespiti için FDA onaylı EKG, tansiyon takibi, şeker takibi, gelişmiş uyku analizi ve kapsamlı biyometrik izleme özellikleriyle geliyor. Yüzük, 12 güne kadar pil ömrü sunuyor.

    Slim seçeneği, Pro modelden daha ince ve hafif ve uyku, kalp atış hızı, HRV, SpO₂, cilt sıcaklığı ve günlük aktivite takibi dahil olmak üzere temel sağlık ve zindelik takibini kompakt bir tasarımda sunuyor. Bu akıllı yüzük de 10 güne kadar pil ömrü sunuyor.

    Circular CEO'su Amaury Kosman, “Herkesin her sağlık özelliğini kullanmadığını biliyoruz. Birçok insan sadece güzel tasarlanmış, şık, temel sağlık bilgilerini ve zahmetsiz temassız ödemeleri sunan bir akıllı yüzük istiyor. Bu nedenle, güvenli NFC ödemelerinin rahatlığını korurken, birçok kullanıcının istediği temel sağlık takibi özelliklerini inanılmaz derecede kompakt bir tasarımda sunan daha hafif, daha sade bir deneyim olan Circular Ring 3 Slim'i tasarladık.” diyor.

    Her iki modelde de bulunan parmak titreşimleri, sessiz uyandırma alarmları, ilaç hatırlatıcıları, hayati sağlık uyarıları ve rehberli nefes egzersizleri için kullanılabiliyor.

    Her iki Ring 3 modeli de titanyum çelikten üretilmiş, 50 metre su geçirmezlik özelliğine sahip ve kablosuz şarjı destekliyor. Yüzükler, 6-14 ölçü aralığında, altın, rose gold, gümüş ve siyah renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Circular'ın açıklamasına göre, her iki akıllı yüzüğün fiyatlandırma ve ön sipariş bilgileri önümüzdeki aylarda duyurulacak. Yüzüklerin 2027 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

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