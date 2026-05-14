CİRİT Anti-İHA füzesi havadaki hedefini başarıyla imha etti

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen CİRİT Anti-İHA füzesi, gerçekleştirilen tış testinde hava hedefini tam isabetle vurdu. Test kapsamında füze, PUSU Silah Sistemi üzerinden ateşlenirken sistemin alçak irtifa insansız hava araçlarına karşı etkinliği ortaya kondu.

Mevcut CİRİT füzesinin Anti-İHA versiyonu

Şirketin açıklamasında, mobil platformlarla entegre edilen akıllı mühimmatların özellikle asimetrik tehditlere karşı önemli bir caydırıcılık unsuru oluşturduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen testte kullanılan PUSU-C hava savunma sistemi, özellikle düşük irtifada görev yapan insansız hava araçlarına karşı geliştirilen mobil bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sistem üzerinden ateşlenen CİRİT Anti-İHA füzesi, hava hedefini başarılı şekilde takip ederek doğrudan vurdu.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yerli savunma sanayi sistemlerinin önemine dikkati çekerek "Gök vatanın her irtifasında, yerli sistemlerimizin caydırıcılığını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni sistem, mevcut CİRİT füzesine yaklaşma sensörü entegrasyonu yapılarak geliştirildi. Bu sayede füze, özellikle küçük ve hareketli hava hedeflerine karşı daha etkin hale getirildi. Sistemin temel hedef kitlesi ise DoD Grup-2 sınıfındaki alçak irtifa insansız hava araçları olarak açıklandı. Bu gurupta düşük maliyetli İHA, FPV dron ve dolanan mühimmatlar yer alıyor.

