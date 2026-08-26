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Tam Boyutta Gör LEGO parçalarıyla şehir kurma fikrini video oyununa taşıyan LEGO Skylines resmi olarak duyuruldu. Dün akşam düzenlenen Gamescom 2026 etkinliğinde gösterilen yapım, oyunculara LEGO parçaları kullanarak kendi şehirlerini oluşturma ve yönetme imkanı sunacak. Üstelik Cities Skyline II ekibinin imzasını taşıyor.

LEGO Skylines geliyor

Oyunun arkasındaki ekip, şehir kurma türünü yakından tanıyan Iceflake Studios olacak. Stüdyo, şu anda Cities: Skylines II'nin geliştirme sürecini sürdüren ekip olarak biliniyor. Oyunun yayıncılığını ise Paradox Interactive üstlenecek. Paylaşılan ilk fragman, LEGO'nun renkli ve eğlenceli tasarım anlayışını şehir kurma simülasyonunun klasik mekanikleriyle bir araya getiriyor.

Oyuncular şehir içerisinde konut bölgeleri oluşturabilecek, farklı yapılar inşa edebilecek ve şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetler kurabilecek. Fragmanda özellikle itfaiye teşkilatı gibi şehir yönetiminde önemli role sahip hizmetler de gösteriliyor. Bu nedenle LEGO Skylines'ın yalnızca dekoratif bir şehir oluşturma deneyimi yerine, kaynak yönetimi ve şehir planlaması gibi geleneksel şehir kurma mekaniklerini de içermesi bekleniyor.

Kaçıranlar için LEGO Skylines'ın geliştiricisi Iceflake Studios, Cities: Skylines II'nin yaşadığı sorunların ardından projeyi toparlayan ekip olarak da biliniyor. Cities: Skylines II'nin sorunlu lansman sürecinin ardından yayıncı Paradox Interactive ile serinin orijinal geliştiricisi Colossal Order arasındaki çalışma sona ermiş ve geliştirme sürecinde Iceflake Studios daha büyük bir rol üstlenmişti.

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LEGO Skylines; PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformlarına gelecek. Oyunun çıkış tarihi veya çıkış dönemi ise henüz açıklanmadı.

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Cities: Skylines II ekibinden LEGO Skylines geliyor: İşte video

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