Citroen 2 CV elektrikli olarak yeniden doğuyor: Hedef 15 bin euro fiyat

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Tam Boyutta Gör Citroen, efsanevi 2 CV’yi elektrikli bir konseptle yeniden yorumladı. 2028’e kadar üretim modeline dönüşmesi planlanan otomobil, yaklaşık 15 bin euro fiyat hedefiyle uygun fiyatlı elektrikliler arasına katılacak.

2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Citroen 2 CV Concept, 1948’de yine aynı fuarda görücüye çıkan orijinal modelin sadelik ve ulaşılabilirlik anlayışını günümüze taşıyor. Konseptin habercisi olduğu seri üretim modelinin, markanın ürün gamında Ami ile C3 arasında konumlandırılması planlanıyor.

15 bin euro fiyat, yaklaşık 1 ton ağırlık hedefi

Tam Boyutta Gör Citroen, yeni modelin Avrupa’da yürürlüğe girmesi beklenen E-Car düzenlemelerine uygun olarak geliştirilmesini hedefliyor. Yaklaşık 15 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması planlanan otomobilde düşük ağırlık, küçük batarya ve sade üretim süreçleri ön planda tutuluyor.

2 CV Concept, 3,76 metre uzunluğuyla şehir içi kullanıma odaklanıyor. Yaklaşık 1 tonluk ağırlık hedefi sayesinde daha küçük ve uygun maliyetli bir bataryanın yeterli olması, böylece hem satın alma maliyetinin hem de enerji tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor. Paylaşılan bilgilerde motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil değerleri ise yer almıyor.

Maliyetleri azaltma yaklaşımı, gövde tasarımında da kendini gösteriyor. Bağımsız olarak değiştirilebilen tamponlar ve sade yüzeylerle üretimin basitleştirilmesi, hasar durumunda onarımın kolaylaştırılması hedefleniyor. Malzeme seçiminde de geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ürünlere öncelik veriliyor.

Tanıdık tasarım, modern detaylar

Tam Boyutta Gör Yuvarlak farlar, dik ön cam, kavisli tavan ve belirgin çamurluklar, orijinal 2 CV’nin tasarımını yeni konsepte taşıyor. Gövdeden ayrı duruyormuş izlenimi veren farlarda LED teknolojisi kullanılırken kaput çizgileri ve ön camın altındaki hava girişleri, 2 CV’nin öncüsü olan TPV prototipine gönderme yapıyor.

Yan bölümde yeniden yorumlanan kapı kolları ve C sütunundaki sinyal lambaları dikkat çekiyor. 18 inçlik çelik jantlara, Michelin’in konsept için geliştirdiği özel lastikler eşlik ediyor. Arka tarafta ise siyah bagaj kapağı, LED stoplar ve kısa gövde çıkıntısı bulunuyor.

Konseptin dijital plakası, 2 CV’ye farklı ülkelerde verilen takma adları gösterebiliyor. Citroen Tasarım Direktörü Pierre Leclercq, tasarımda orijinal modelin karakterini korurken oyuncak otomobil görünümünden uzak, modern bir sonuç elde etmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Çıkarılabilir koltuk ve taşınabilir ses sistemi

Tam Boyutta Gör İç mekânda geleneksel ön konsolun yerini silindirik bir yapı alıyor. Temel kontrolleri ve bilgi ekranlarını üzerinde toplayan bu düzen, kabinde daha fazla boş alan bırakıyor.

Citroen Advanced Comfort özellikli geniş koltuklarla konfora odaklanılırken ön koltuk çıkarılarak araç dışında da kullanılabiliyor. Orta konsol yerine taşınabilir bir saklama sepeti bulunuyor. Kapıları açmak içinse kumaş kayışlar kullanılıyor.

Tek kollu direksiyonun arkasındaki Smart Vision bilgi ekranı, hız, batarya seviyesi, navigasyon yönlendirmeleri ve sürüş bilgilerini gösteriyor. Merkezdeki 8 inçlik kare dokunmatik ekran üzerinden multimedya ve araç işlevleri kontrol ediliyor. Bu ekranda çizgi romanlardan esinlenen grafikler tercih edilmiş.

Radioen adlı taşınabilir radyo ve hoparlör de otomobil dışında kullanılabiliyor. Elle açılan kumaş tavan ise orijinal 2 CV’nin en bilinen özelliklerinden birini günümüze taşıyor.

Michelin’den sensör eklemeden lastik takibi

Tam Boyutta Gör 2 CV Concept’te Michelin’in Universal Digital Twin for Tyres adlı teknolojisi de kullanılıyor. Sistem, lastiklerin içine ek sensör yerleştirmek yerine otomobilin mevcut verilerinden yararlanarak lastiklerin durumunu değerlendiriyor.

Yol tutuşu, aşınma, basınç, yük ve sürüş koşulları gibi parametrelerin analiz edilmesiyle aracın değişen koşullara uyum sağlamasına yardımcı olunması amaçlanıyor. Teknoloji ayrıca lastiklerin bakım ve değişim ihtiyacının belirlenmesinde de kullanılabiliyor.

Citroën CEO’su Xavier Chardon, projedeki amaçlarının eski 2 CV’yi kopyalamak yerine onu farklı kılan sadelik, ulaşılabilirlik ve özgürlük anlayışını yeniden yorumlamak olduğunu belirtiyor. Konseptin işaret ettiği yeni elektrikli modelin 2028’e kadar ürün gamına katılması planlanıyor.

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Citroen 2 CV elektrikli olarak yeniden doğuyor: Hedef 15 bin euro

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