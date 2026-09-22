Citroen C3 ve C3 Aircross'un yeni donanımı "OUTDOOR" tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Citroen, kullanıcılarının günlük rutinlerden kaçış arzusuna yanıt vermek amacıyla ürün gamının en tepesine yerleşen yeni "OUTDOOR" donanım serisini duyurdu. Crossover trendinin yükselişini daha karakteristik ve macera odaklı bir tasarımla taçlandıran marka; C3, C3 Aircross ve mikro mobilite modeli Ami’yi bu özel seriye dahil etti.

Dış tasarımda SUV vurgusu

Serinin tepe modelleri olan yeni C3 OUTDOOR ve C3 Aircross OUTDOOR; ön ve arka tamponlarda yer alan keskin hatlı gri alt koruma plakaları sayesinde daha sert ve özgüvenli bir duruş sergiliyor. C3 Aircross versiyonunda alt bölüme entegre LED sis farları standart olarak sunuluyor.

Tasarımı ayrıştıran ana ögeler

Tam Boyutta Gör Yeni versiyonların ön/arka marka amblemlerinde, C sütunundaki klipslerde, jant göbeklerinde ve arka tampon detaylarında özel kırmızı renk teması kullanılmış. Yan tarafta OUTDOOR ve Migoo logosu kabartmalı siyah gövde korumaları dikkat çekerken, modellere özel tasarıma sahip 17 inç alüminyum alaşım jantlar standart geliyor. Bunların yanı sıra seriye özel Sequoia Yeşili lansman rengi olarak palete eklendi.

Kabin içinde kırmızı emniyet kemerleri

Tam Boyutta Gör İç mekanda Citroen’in konfor odaklı Advanced Comfort koltukları, yatay dikiş desenleri ve sırtlık kısmına lazerle işlenmiş Migoo maskot figürüyle geliyor. Koltuk dikişlerinde, ön kol dayamada, kapı panellerinde, direksiyon simidindeki logoda ve ön yolcu konsolundaki kumaş kaplamada özel renkli detaylar göze çarpıyor. Kabin içindeki en dinamik dokunuş ise doğrudan kırmızı renkte tasarlanan emniyet kemerleri oluyor.

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Citroen, mikro mobilitedeki temsilcisi Ami’ye de OUTDOOR dokunuşu yaptı. Daha önce yalnızca kapısız "Buggy" versiyonunda sunulan açılır tavan ilk kez kapılı standart bir Ami versiyonunda Ami OUTDOOR ile sunuluyor.

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Citroen C3 ve C3 Aircross'un yeni donanımı "OUTDOOR" tanıtıldı

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