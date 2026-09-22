Citroen C3 ve C3 Aircross'un yeni donanımı "OUTDOOR" tanıtıldı

Serinin tepe modelleri olan yeni C3 OUTDOOR ve C3 Aircross OUTDOOR; ön ve arka tamponlarda yer alan keskin hatlı gri alt koruma plakaları sayesinde daha sert ve özgüvenli bir duruş sergiliyor. C3 Aircross versiyonunda alt bölüme entegre LED sis farları standart olarak sunuluyor.
Tasarımı ayrıştıran ana ögeler
Kabin içinde kırmızı emniyet kemerleri
Citroen, mikro mobilitedeki temsilcisi Ami’ye de OUTDOOR dokunuşu yaptı. Daha önce yalnızca kapısız "Buggy" versiyonunda sunulan açılır tavan ilk kez kapılı standart bir Ami versiyonunda Ami OUTDOOR ile sunuluyor.