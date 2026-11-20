Yapay Zeka Özeti:
- Sandfall Interactive stüdyosunda, ilk oyunun başarısının ardından kritik bir ayrılık yaşandı. Oyunun övgü toplayan güçlü hikâyesine liderlik eden baş yazar Jennifer Svedberg-Yen, stüdyodan ayrıldığını duyurdu. Ayrılık gerekçesini açıklamayan tecrübeli yazar, bundan sonra farklı oyun ekiplerinin yeni projelerine katkı sağlayacağını belirtti. Baş yazarın vedası, stüdyonun merakla beklenen yeni oyunu ve olası devam projesi hakkında soru işaretleri yarattı.
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Clair Obscur'un Yazarı Bir Sonraki Projede Olmayacak
Clair Obscur: Expedition 33'ün baş yazarı olan ve hikâyenin yaratım sürecine öncülük eden Jennifer Svedberg-Yen, sürpriz bir kararla stüdyodan ayrıldı. Svedberg-Yen, ayrılık sebebini paylaşmadı ama bundan sonra farklı oyun ekiplerinin yeni hikâyelerine katkı sunacağını söyledi.
Clair Obscur: Expedition 33'ü oynama şansı yakalayanların çok iyi bileceği üzere oyunun belki de en güçlü yanı hikâyesiydi. Bu yüzden Jennifer Svedberg-Yen de stüdyodaki en önemli isimlerden biri olarak görülüyordu. Stüdyo ikinci oyununa geçerken ondan mahrum kalacak olmaları, bu yeni oyuna dair heyecanımızı açıkçası biraz aşağı çekiyor.
Diğer yandan bu ayrılık Clair Obscur'un devam oyunu hakkında da soru işaretleri yaratıyor. Stüdyo kesin olarak bir devam oyunu yapılacağını söylemedi ama ilk oyunun başarısı sonrası bu ihtimal gündemdeydi. Ancak şimdi Clair Obscur'un baş yazarının stüdyoya veda etmiş olması, stüdyonun yeni bir maceraya yelken açabileceğini düşündürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: