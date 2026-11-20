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Oynat Sandfall Interactive stüdyosunda, ilk oyunun başarısının ardından kritik bir ayrılık yaşandı. Oyunun övgü toplayan güçlü hikâyesine liderlik eden baş yazar Jennifer Svedberg-Yen, stüdyodan ayrıldığını duyurdu. Ayrılık gerekçesini açıklamayan tecrübeli yazar, bundan sonra farklı oyun ekiplerinin yeni projelerine katkı sağlayacağını belirtti. Baş yazarın vedası, stüdyonun merakla beklenen yeni oyunu ve olası devam projesi hakkında soru işaretleri yarattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Clair Obscur: Expedition 33 ile son yılların en iyi oyunlarından birine imza atan Sandfall Interactive, daha ilk projesinde böylesine bir başyapıta imza atarak beklentileri epey yükseltti. Şu anda oyun dünyasında en çok merak edilen projelerden biri Sandfall Interactive'in sıradaki oyunu olabilir. Biz bu proje hakkında ilk haberleri duymayı beklerken, stüdyodan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Clair Obscur'un Yazarı Bir Sonraki Projede Olmayacak

Clair Obscur: Expedition 33'ün baş yazarı olan ve hikâyenin yaratım sürecine öncülük eden Jennifer Svedberg-Yen, sürpriz bir kararla stüdyodan ayrıldı. Svedberg-Yen, ayrılık sebebini paylaşmadı ama bundan sonra farklı oyun ekiplerinin yeni hikâyelerine katkı sunacağını söyledi.

Clair Obscur: Expedition 33'ü oynama şansı yakalayanların çok iyi bileceği üzere oyunun belki de en güçlü yanı hikâyesiydi. Bu yüzden Jennifer Svedberg-Yen de stüdyodaki en önemli isimlerden biri olarak görülüyordu. Stüdyo ikinci oyununa geçerken ondan mahrum kalacak olmaları, bu yeni oyuna dair heyecanımızı açıkçası biraz aşağı çekiyor.

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Diğer yandan bu ayrılık Clair Obscur'un devam oyunu hakkında da soru işaretleri yaratıyor. Stüdyo kesin olarak bir devam oyunu yapılacağını söylemedi ama ilk oyunun başarısı sonrası bu ihtimal gündemdeydi. Ancak şimdi Clair Obscur'un baş yazarının stüdyoya veda etmiş olması, stüdyonun yeni bir maceraya yelken açabileceğini düşündürüyor.

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Clair Obscur'un stüdyosu, en önemli isimlerinden birine veda etti

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