Clamcase, iPad'i şık görünümlü bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor

Apple'ın iPad'i için akseuar üretimi tam gaz devam ediyor. Apple iPad için üretilen Clamcase isimli ürün, iPad'e dizüstü bilgisayar görünümü kazandırıyor. İşlev olarak sitemizde daha önce yayınladığımız LapDock isimli ürünü hatırlatan Clamcase, siyah parlak kasa tasarımıyla dikkat çekiyor. Clamcase'in sahip olduğu klavye iPad'e bluetooth yoluyla bağlanıyor. iPad için klavye işleminin yanında koruyucu özelliğine de sahip olan Clamcase'in diğer teknik özelliklerinin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, ürünün sonbahar aylarında piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.