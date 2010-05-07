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Clamcase, iPad'i şık görünümlü bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor

Clamcase, iPad'i şık görünümlü bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor
9 yıl
11,5b
1
20
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın iPad'i için akseuar üretimi tam gaz devam ediyor. Apple iPad için üretilen Clamcase isimli ürün, iPad'e dizüstü bilgisayar görünümü kazandırıyor. İşlev olarak sitemizde daha önce yayınladığımız LapDock isimli ürünü hatırlatan Clamcase, siyah parlak kasa tasarımıyla dikkat çekiyor. Clamcase'in sahip olduğu klavye iPad'e bluetooth yoluyla bağlanıyor. iPad için klavye işleminin yanında koruyucu özelliğine de sahip olan Clamcase'in diğer teknik özelliklerinin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, ürünün sonbahar aylarında piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.

 

 


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lapya 8 yıl
talep var ki yapiyorlar, bu kadar supheci ve yargilamaci olmamak lazim. misal, bir benzeri fiziki keyboard iceren clamshell tarzi case iphone icin cikarsa apple, oh be der ben de iphone alirim. sevemedim, alisamadim bir turlu virtual klavyeye. tercih diyip yolumuza bakmamiz lazim... ben takdir ediyorum talepleri yargilamayip degerlendirenleri...
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Mertcan. 9 yıl
Harici klavye açısından ürün mantıklı , ve de bir stant özelliğinde , sabitleyici sonuçta , film izlerken filan masaya koyup izlemek isteyen olabilir belki , veya oyun oynarken böyle daha rahat olur , bir de ekran koruyucu kapak gibi oluyor , çok kullanışlı bir aksesuar bence
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sahafiec 9 yıl
...
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Erasmus78 9 yıl
@Shady
Kesinlikle aynı fikirdeyim. iPad kanepede uzanırken eğlenceli vakit geçirmek için tasarlanmış bir alet. Ne gerek var bunu notebook formuna çevirmeye?
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alimakkaya 9 yıl
hmm, anlamak gerekmiyor sanirim. kendince nedenelri olabilir, hatta hicbir nedeni olmayabilir, keyfinden yapmak isteyebilir, ona bakilirsa bircogu icin de ipad alanlari alamak mumkun degil. demekki isteyen var, adamlar da yapiyor. ayrica onboard klavyeyi kullanarak uzun bir metin girisi yapmak bana da pek mantikli gelmiyor. Sonucta guclu bir bilgisayar ipad, hem notebook hem de tablet sahibi olmak yerine sadece ipad gayet makul bir secenek olabilir. herkes evinin teknoljik bir copluk haline gelmesini istemeyebilir.
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Inalough 9 yıl
çok güzel olmuş hakikaten
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Speed_Passion 9 yıl
Çok güzel olmuş bence fiyatida iyi olursa tutar diye dusunuyorum
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Shady 9 yıl
Ben insanlardaki iPad'i dizüstü ve türevine çevirme aşkını anlayamadım bir türlü...
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