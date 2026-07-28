Claude AI'da kritik hata: Paylaşılan konuşmalar Google'da listelendi

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Tam Boyutta Gör Anthropic'in yapay zeka sohbet botu Claude'un paylaşılan sohbet bağlantıları, yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kısa süreliğine Google arama sonuçlarında görüntülendi. Hata sonucunda, normalde yalnızca bağlantıya sahip kişilerin erişebilmesi beklenen bazı sohbetler herkese açık hale geldi.

Claude AI'da gizlilik alarmı

Sorun ilk olarak Reddit'teki r/ClaudeAI topluluğunda fark edildi. Kullanıcılar, Google'da "site:claude.ai/share" araması yaptıklarında gerçek Claude sohbetlerine ait bağlantıların listelendiğini paylaştı. Kaçıranlar için Claude'un sohbet paylaşma özelliği, kullanıcıların oluşturduğu bağlantıyı başkalarıyla paylaşmasına imkan tanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sayfaların normalde arama motorları tarafından dizine eklenmemesi için kullanılan "noindex" etiketiyle korunması gerekiyordu. Ancak bazı sayfalarda bu etiketin bulunmaması veya doğru şekilde uygulanmaması nedeniyle Google bu bağlantıları indeksledi.

Arama sonuçlarında görünen sohbetler ise, hukuki değerlendirmeler, teknik destek konuşmaları ve kişisel içerikler gibi hassas bilgiler içeriyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından söz konusu sohbet bağlantıları Google'ın arama dizininden kaldırıldı. Yapılan kontrollerde "site:claude.ai/share" araması artık bu sayfaları göstermiyor.

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Buna rağmen daha önce sohbet paylaşmış olan kullanıcılara, Claude ayarlarındaki Privacy > Shared Chats bölümünden paylaşılan bağlantılarını gözden geçirmeleri ve gerekirse kaldırmaları tavsiye ediliyor.

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