Claude AI'da kritik hata: Paylaşılan konuşmalar Google'da listelendi

Claude AI'da gizlilik alarmı
Sorun ilk olarak Reddit'teki r/ClaudeAI topluluğunda fark edildi. Kullanıcılar, Google'da "site:claude.ai/share" araması yaptıklarında gerçek Claude sohbetlerine ait bağlantıların listelendiğini paylaştı. Kaçıranlar için Claude'un sohbet paylaşma özelliği, kullanıcıların oluşturduğu bağlantıyı başkalarıyla paylaşmasına imkan tanıyor.
Arama sonuçlarında görünen sohbetler ise, hukuki değerlendirmeler, teknik destek konuşmaları ve kişisel içerikler gibi hassas bilgiler içeriyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından söz konusu sohbet bağlantıları Google'ın arama dizininden kaldırıldı. Yapılan kontrollerde "site:claude.ai/share" araması artık bu sayfaları göstermiyor.
Buna rağmen daha önce sohbet paylaşmış olan kullanıcılara, Claude ayarlarındaki Privacy > Shared Chats bölümünden paylaşılan bağlantılarını gözden geçirmeleri ve gerekirse kaldırmaları tavsiye ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: