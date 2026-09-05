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    Claude, Apple CarPlay sistemine geldi

    Apple'ın araç içi bilgi-eğlence sistemi CarPlay'e yeni Siri AI'dan önce bir yapay zeka botu daha geldi. Anthropic resmî olarak duyurmasa da, Claude artık Apple CarPlay'de kullanılabiliyor.

    Anthropic Claude Apple CarPlay Tam Boyutta Gör
    CarPlay, Claude'un eklenmesiyle beşinci büyük yapay zeka sohbet botu uygulamasını bünyesine kattı. Anthropic'in iPhone uygulamasına CarPlay desteğinin eklenmesi, bu hafta destekle güncellenen ikinci yapay zeka botu uygulaması oldu.

    CarPlay'deki Claude uygulaması, yeni sohbet başlatma ya da son sohbetlere erişme seçeneğiyle "Eller serbest konuşma başlat" ekranıyla açılıyor. Uygulama içinde sesi kapatma, sesi açma, konuşmaları sonlandırma ve devam ettirme kontrolleri bulunuyor. Ayrıca Claude'un dinlediğini veya konuştuğunu gösteren görsel işaretler mevcut.

    Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle CarPlay'e üçüncü taraf sohbet botları için destek ekledi. CarPlay entegrasyonuna sahip sohbet botu uygulamalarının ses kontrol ekranı desteği eklemesi, Apple'ın belirlediği CarPlay şablonunu kullanması ve Apple'dan yetkilendirme alması gerekiyor. Şu anda Apple CarPlay’de kullanılabilen yapay zeka botları arasında ChatGPT, Grok, Perplexity, Meta AI ve Claude yer alıyor.

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