Claude, Apple CarPlay sistemine geldi

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Tam Boyutta Gör CarPlay, Claude'un eklenmesiyle beşinci büyük yapay zeka sohbet botu uygulamasını bünyesine kattı. Anthropic'in iPhone uygulamasına CarPlay desteğinin eklenmesi, bu hafta destekle güncellenen ikinci yapay zeka botu uygulaması oldu.

iOS 27 ile Apple CarPlay'e gelecek yeni özellikler 2 hf. önce eklendi

CarPlay'deki Claude uygulaması, yeni sohbet başlatma ya da son sohbetlere erişme seçeneğiyle "Eller serbest konuşma başlat" ekranıyla açılıyor. Uygulama içinde sesi kapatma, sesi açma, konuşmaları sonlandırma ve devam ettirme kontrolleri bulunuyor. Ayrıca Claude'un dinlediğini veya konuştuğunu gösteren görsel işaretler mevcut.

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle CarPlay'e üçüncü taraf sohbet botları için destek ekledi. CarPlay entegrasyonuna sahip sohbet botu uygulamalarının ses kontrol ekranı desteği eklemesi, Apple'ın belirlediği CarPlay şablonunu kullanması ve Apple'dan yetkilendirme alması gerekiyor. Şu anda Apple CarPlay’de kullanılabilen yapay zeka botları arasında ChatGPT, Grok, Perplexity, Meta AI ve Claude yer alıyor.

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