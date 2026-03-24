    Anthropic’ten Claude’a yeni özellik: Artık bilgisayarınızda iş yapıyor

    Claude AI artık kullanıcı bilgisayarında dosyaları açabiliyor, tarayıcı ve geliştirici araçlarını kullanabiliyor. Özellik, Pro ve Max aboneleri için macOS’ta aktif durumda.

    Claude artık bilgisayarınızda görev yürütüyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında son dönemde öne çıkan Anthropic, AI sohbet robotu Claude için önemli bir güncellemeyi duyurdu. Yeni özellik sayesinde Claude Code ve Claude Cowork, artık kullanıcıların bilgisayarında doğrudan görevler gerçekleştirebiliyor. Bu adımla birlikte yapay zeka yalnızca komutlara yanıt veren bir araç olmaktan çıkıp, aktif şekilde işlem yapan bir sistem haline geliyor.

    Henüz mükemmel değil

    Güncellemeyle birlikte Claude, dosyaları açma, web tarayıcılarını kullanma ve geliştirici araçları çalıştırma gibi görevleri yerine getirebilecek. Claude, bu işlemleri yürütürken öncelikle Google Workspace, Slack gibi desteklenen servislerle bağlantı kurmayı deniyor. Eğer bu bağlantılar mevcut değilse, görevleri manuel olarak da yürütebiliyor. Araç, klavye ve fare hareketlerini taklit ederek sistemi yönetebiliyor.

    Yeni özellik Claude Pro ve Claude Max aboneleri için yalnızca macOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Şu anda araştırma önizleme aşamasında olan özellik kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştirilmeye devam edecek. Claude, aynı zamanda Anthropic’in Dispatch aracıyla uyumlu çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, görevleri telefonları üzerinden bile sohbet robotuna atayabiliyor ve kesintisiz bir konuşma akışıyla işleri yönetebiliyor.

    Hatırlanacağı üzere Claude Cowork Ocak ayında tanıtılmıştı. Programcılar için geliştirilen Claude Code AI ajanının daha sade ve günlük kullanıcılar için optimize edilmiş bir versiyonu olan Claude Cowork, artık bilgisayar üzerinde görev yürütme yeteneğine kavuşmuş durumda.

    Öte yandan Anthropic, Claude’un bilgisayarda görev yürütmeden önce her zaman kullanıcı izni isteyeceğini belirtiyor. Ancak şirket, bu özelliğin henüz hassas verilerle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bazı uygulamalar güvenlik riskini azaltmak için varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Sistem, prompt enjeksiyonu saldırıları ve diğer güvenlik tehditlerine karşı korumalar içeriyor ve potansiyel açıkları otomatik olarak tarıyor. Şirketin açıklamasına göre özellik henüz erken aşamalarda ve karmaşık görevleri güvenilir şekilde yerine getirmesi sınırlı olabiliyor.

    R-10 22 saat önce

    Skyrim oynatıyor mu

