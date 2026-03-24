Anthropic’ten Claude’a yeni özellik: Artık bilgisayarınızda iş yapıyor

Henüz mükemmel değil
Güncellemeyle birlikte Claude, dosyaları açma, web tarayıcılarını kullanma ve geliştirici araçları çalıştırma gibi görevleri yerine getirebilecek. Claude, bu işlemleri yürütürken öncelikle Google Workspace, Slack gibi desteklenen servislerle bağlantı kurmayı deniyor. Eğer bu bağlantılar mevcut değilse, görevleri manuel olarak da yürütebiliyor. Araç, klavye ve fare hareketlerini taklit ederek sistemi yönetebiliyor.
Hatırlanacağı üzere Claude Cowork Ocak ayında tanıtılmıştı. Programcılar için geliştirilen Claude Code AI ajanının daha sade ve günlük kullanıcılar için optimize edilmiş bir versiyonu olan Claude Cowork, artık bilgisayar üzerinde görev yürütme yeteneğine kavuşmuş durumda.
Öte yandan Anthropic, Claude'un bilgisayarda görev yürütmeden önce her zaman kullanıcı izni isteyeceğini belirtiyor. Ancak şirket, bu özelliğin henüz hassas verilerle kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bazı uygulamalar güvenlik riskini azaltmak için varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Sistem, prompt enjeksiyonu saldırıları ve diğer güvenlik tehditlerine karşı korumalar içeriyor ve potansiyel açıkları otomatik olarak tarıyor. Şirketin açıklamasına göre özellik henüz erken aşamalarda ve karmaşık görevleri güvenilir şekilde yerine getirmesi sınırlı olabiliyor.
Skyrim oynatıyor mu