Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Anthropic, Claude ile kod yazmadan masaüstü uygulaması oluşturmayı sağlayan yeni özelliğini sundu. "Install as app" adlı özellikle Claude Artifacts tasarımları Windows ve macOS için bağımsız masaüstü yazılımlarına dönüştürülebiliyor. Doğal dille geliştirilen bu uygulamalar, kullanıcının izniyle sistem bildirimleri, klavye kısayolları ve masaüstü kaynaklarına da erişebiliyor. Ücretsiz hesapları da kapsayan bu yeniliği kullanmak için masaüstü uygulamasının güncel olması yeterli. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Anthropic, Claude'un yazılım geliştirme yeteneklerini genişleten yeni “Install as app” özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan yalnızca doğal dil komutlarıyla masaüstü uygulamaları oluşturmasına, bunları Windows ve macOS cihazlarına yüklemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan özellik, ücretsiz plan dahil tüm Claude abonelik seviyelerinde beta olarak sunuluyor.

Claude Artifacts artık masaüstü uygulamasına dönüştürülebiliyor

Haziran 2024'te kullanıma sunulan Claude Artifacts, başlangıçta kullanıcıların sohbet penceresi içerisinde etkileşimli araçlar, gösterge panelleri, web siteleri ve yazılım prototipleri oluşturmasına imkan tanıyordu. Ancak bu çalışmalar büyük ölçüde Claude'un kendi ortamıyla sınırlı kalıyordu. Yeni özellikle birlikte bu kısıtlama önemli ölçüde ortadan kalkıyor.

Kullanıcılar artık oluşturmak istedikleri uygulamayı doğal dilde tarif edebiliyor, Claude ile konuşarak özelliklerini geliştirebiliyor ve tamamlanan projeyi Artifact'in paylaşım menüsünden masaüstü uygulaması olarak yükleyebiliyor. Yüklenen uygulamalar kendilerine ait bir pencereye ve simgeye sahip oluyor. Windows'ta Başlat menüsünden, macOS'te ise Spotlight üzerinden çalıştırılabiliyor.

Claude tarafından oluşturulan uygulamalar işletim sistemi özelliklerine erişebiliyor

Anthropic'in yeni özelliğini öne çıkaran noktalardan biri, oluşturulan uygulamaların yalnızca bağımsız pencerelerde çalışan basit araçlarla sınırlı kalmaması. Kullanıcı tarafından verilen izinlere bağlı olarak uygulamalar masaüstü bildirimlerinden, genel klavye kısayollarından, yüzen pencerelerden ve sistem tepsisi entegrasyonundan yararlanabiliyor.

Ayrıca Claude'un yapay zeka yetenekleri ve bağlı üçüncü taraf hizmetler de uygulamalara entegre edilebiliyor. Orijinal Artifact üzerinde yapılan değişiklikler, yüklenmiş uygulamaya otomatik olarak yansıtılıyor. Böylece kullanıcıların her güncellemede uygulamayı yeniden oluşturması gerekmiyor.

Anthropic, özelliğin yeteneklerini göstermek için çalışanlarının geliştirdiği çeşitli uygulamaları da paylaştı. Bunlar arasında katmanlı bir görsel düzenleme aracı olan Linnet, görsel açıdan özelleştirilmiş bir dosya yöneticisi olan Phosphor, yapay zeka destekli dosya düzenleme aracı Sift, Claude asistanını bünyesinde barındıran Tern terminali ve sistem performansını izleyen Vitals bulunuyor.

Anthropic, oluşturulan uygulamalar için üç farklı izin seviyesi sunuyor. Bu seviyeler, tarayıcı ortamına benzer kısıtlamalardan bilgisayarın yerel kaynaklarına geniş kapsamlı erişime kadar uzanıyor. En yüksek izin seviyesinde uygulamalar bilgisayardaki yerel dosyaları yönetebiliyor, dosyaları değiştirebiliyor veya silebiliyor. Ayrıca çalıştırılabilir programları başlatabiliyor. Bu seviyede her işlem için ayrı ayrı kullanıcı onayı gerekmeyebiliyor.

Bununla birlikte geniş kapsamlı erişim genellikle kullanıcının kendi oluşturduğu veya kurum içerisinde geliştirilen uygulamalar için ayrılıyor. Uygulama güncellendiğinde izinlerin yeniden onaylanması gerekiyor. Anthropic ayrıca yüklemeden önce uygulamaları bağımsız olarak güvenlik denetiminden geçirmediği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Microsoft'tan yapay zeka uyarısı: Yeni kesintiler yaşanabilir! 5 sa. önce eklendi

Ücretsiz Claude kullanıcıları da yararlanabilecek

Anthropic'in açıklamasına göre Install as app özelliği, ücretsiz plan dahil tüm Claude abonelik seviyelerinde beta olarak kullanıma sunuluyor. Ancak bazı önemli gereksinimler ve kısıtlamalar bulunuyor.

Öncelikle oluşturulan uygulamaların çalıştırılabilmesi için aktif internet bağlantısı ve oturum açılmış bir Claude hesabı gerekiyor. Dolayısıyla bu uygulamalar henüz tamamen bağımsız, çevrimdışı çalışabilen masaüstü yazılımlarının yerini alamıyor. Uygulamaların geliştirilmesi ve Claude'un yapay zeka özelliklerinin kullanılması da mevcut kullanım kotasından düşüyor.

Özellik şu aşamada yalnızca Windows ve macOS platformlarında destekleniyor. Linux, web ve mobil cihazlarda kullanım henüz mümkün değil. Ayrıca kullanıcıların bu yenilikten yararlanabilmesi için Claude Desktop uygulamasının en az 6.28899.0 sürümünü kullanması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Claude artık masaüstü uygulamaları oluşturabiliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: